محافظ بنى سويف: الكشف على 3857 مواطن فى القوافل الطبية لمديرية الصحة بثلاث قرى

بنى سويف - هانى فتحى

قال المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، أن إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة بإشراف الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، قامت بتنظيم 3 قوافل طبية" بقرى بنى عقبة فى مركز ببا، والمسيد بأهناسيا وإهوة مركز بنى سويف، والتى أسفرت عن الكشف على 3857 حالة خلال الخمسة عشر يوما الماضية.

وأضاف المحافظ فى بيان له اليوم الثلاثاء، إلى قيام قسم مراقبة الأغذية بإدارة الطب الوقائى بالمرور على 191 منشأة متنوعة، وسحب 291 عينة، وإعدام 447 كيلو جرام من الأغذية غير الصالحة للاستخدام الآدمى ومنتهية الصلاحية، وتحرير 143محضرا، فيما تم استخراج 351 شهادة صحية جديدة.

من جانبة قال الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، إنه تم تقديم الخدمة الطبية "عن طريق الخط الساخن" لـ 19 حالة ، بالإضافة إلى ترخيص 2 من المراكز الطبية، و7 عيادات خاصة، و2 مركز علاج طبيعى، بالإضافة إلى غلق 30 منشأة خاصة مخالفة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، إنه تم تدريب 50 ممرضة "بتمريض الرعاية الأساسية" على كيفية أخذ عينة الغدة الدرقية وتدريب عملى على معايير أمن وسلامة المريض والتسجيل بالسجلات وتذاكر المرضى على رأس العمل.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن تلك الفترة شهدت قيام إدارة الإعلام والتربية السكانية بتنظيم 6 ندوات إعلامية للتوعية بالنظافة الشخصية وأمراض الصيف، وأمراض الجهاز الهضمى ، وأعراض انقطاع الطمث، وتخزين الأدوية.