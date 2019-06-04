سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 04 يونيو 2019 05:37 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عربية

مجلس الوزراء الكويتى يدين حادث إطلاق النار بولاية فيرجينيا الأمريكية

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 04:08 ص
مجلس الوزراء الكويتى يدين حادث إطلاق النار بولاية فيرجينيا الأمريكية جانب من العنف فى فيرجينيا
الكويت /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدان مجلس الوزراء الكويتى حادث إطلاق النار الذى وقع فى ولاية فيرجينيا الأمريكية الذى وقع يوم الجمعة الماضى وأسفر عن وقوع قتلى وجرحى.

وأعرب (الوزراء) الكويتي- فى بيان صادر عنه اليوم الاثنين، عقب اجتماعه الأسبوعى الذى عقد بقصر "بيان" برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح - عن خالص تعازيه إلى الشعب الأمريكي.

كما أدان التفجير الذى استهدف سوقا فى مدينة (فطاني) جنوبى تايلند مؤخرا، والذى أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.

وأكد المجلس على موقف الكويت الرافض لمثل هذه الأعمال الإرهابية التى تتنافى مع كافة الأديان والقيم والأعراف الإنسانية، سائلا المولى القدير للضحايا الرحمة، وللمصابين سرعة الشفاء.

 


مجلس الوزراء الكويتى

الكويت

أخبار الكويت

حادث إطلاق النار

ولاية فيرجينيا الأمريكية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دار الإفتاء الليبية تتراجع بعد صلاة الفجر: الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك

دار الإفتاء الليبية تتراجع بعد صلاة الفجر: الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك

اعرف ثمن السيارة التى ستقل ترامب خلال زيارته للندن.. رقم خيالى

اعرف ثمن السيارة التى ستقل ترامب خلال زيارته للندن.. رقم خيالى

علشان تتخلصى من رائحة قدميك الكريهة ..الحل×3 وصفات طبيعية

علشان تتخلصى من رائحة قدميك الكريهة ..الحل×3 وصفات طبيعية

صور.. حصاد شهر الخير.. ضربة قاصمة للإرهاب بتسلم "عشماوى".. درجات الحرارة وصلت 50.. عودة الزمالك لمنصة التتويج الأفريقية.. "كوبرى تحيا مصر" تحفة هندسية فى روض الفرج.. "مو صلاح" يفوز بدورى أبطال أوروبا

صور.. حصاد شهر الخير.. ضربة قاصمة للإرهاب بتسلم "عشماوى".. درجات الحرارة وصلت 50.. عودة الزمالك لمنصة التتويج الأفريقية.. "كوبرى تحيا مصر" تحفة هندسية فى روض الفرج.. "مو صلاح" يفوز بدورى أبطال أوروبا

تألقى على طريقة إيفانكا ترامب.. واعرفى سعر آخر فستان أطلت به فى لندن

تألقى على طريقة إيفانكا ترامب.. واعرفى سعر آخر فستان أطلت به فى لندن

تفاصيل الكشف عن قبر محمد الجراحى أول شهيد لجامعة القاهرة.. 13 رصاصة بمظاهرات كوبرى عباس 1935 تنهي حياته عن عمر يناهز 20 عامًا.. ويكتب رسالة خالدة بدمه لرئيس وزراء بريطانيا: "آلام الموت عذبة المذاق"

تفاصيل الكشف عن قبر محمد الجراحى أول شهيد لجامعة القاهرة.. 13 رصاصة بمظاهرات كوبرى عباس 1935 تنهي حياته عن عمر يناهز 20 عامًا.. ويكتب رسالة خالدة بدمه لرئيس وزراء بريطانيا: "آلام الموت عذبة المذاق"

روحية تشق طريق النجاح بعدما ذاقت مرارة الجهل.. حصلت على مؤهل متوسط عقب محو أميتها بسوهاج.. عانت كثيرا ولم تحصل على درس خصوصي.. وتؤكد: أتمنى تعليم الفتيات بالقرى والنجوع لأن العلم نور والجهل ظلام.. "فيديو وصور"

روحية تشق طريق النجاح بعدما ذاقت مرارة الجهل.. حصلت على مؤهل متوسط عقب محو أميتها بسوهاج.. عانت كثيرا ولم تحصل على درس خصوصي.. وتؤكد: أتمنى تعليم الفتيات بالقرى والنجوع لأن العلم نور والجهل ظلام.. "فيديو وصور"

الوجه الآخر لعاصمة الإبداع.. شوف أكوام القمامة فى لوس أنجلوس واعرف مصدرها

الوجه الآخر لعاصمة الإبداع.. شوف أكوام القمامة فى لوس أنجلوس واعرف مصدرها

مرتضى منصور يستعين بفيديو رش مياه: "طارق العشرى عمل سحر قبل الماتش"

مرتضى منصور يستعين بفيديو رش مياه: "طارق العشرى عمل سحر قبل الماتش"

الصراع يشتعل.. سيناريوهات التتويج بالدورى بعد تعادل الزمالك مع الحرس

الصراع يشتعل.. سيناريوهات التتويج بالدورى بعد تعادل الزمالك مع الحرس

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك وحرس الحدود

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك وحرس الحدود

الزمالك يتعادل مع الحدود ويُعقد فرص منافسة الأهلى على لقب الدورى.. الحرس يُقيم ممرا شرفيا احتفالا بكونفدرالية الأبيض.. بهاء مجدى يرفض هدية جلال.. بوطيب يسجل للمباراة الثانية على التوالى.. والعشرى يواصل مفاجأته

الزمالك يتعادل مع الحدود ويُعقد فرص منافسة الأهلى على لقب الدورى.. الحرس يُقيم ممرا شرفيا احتفالا بكونفدرالية الأبيض.. بهاء مجدى يرفض هدية جلال.. بوطيب يسجل للمباراة الثانية على التوالى.. والعشرى يواصل مفاجأته

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة