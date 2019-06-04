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مباحثات بين خارجيتى روسيا وسوريا لتحقيق الاستقرار وتقديم المساعدات الإنسانية

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 12:00 ص
مباحثات بين خارجيتى روسيا وسوريا لتحقيق الاستقرار وتقديم المساعدات الإنسانية الحرب فى سوريا - أرشيفية
أ ش أ

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بحث نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى فيرشينين، مع مساعد وزير الخارجية السورى أيمن سوسان، تحقيق الاستقرار للأوضاع الميدانية فى سوريا وتقديم المساعدات الإنسانية لسكان البلاد.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية ، فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الإثنين، أنه جرى خلال اللقاء تبادل مفصل للآراء حول الوضع فى سوريا وغير ذلك من القضايا الإقليمية على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي".

وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا بالتفصيل مسائل تحقيق استقرار ثابت للأوضاع الميدانية فى سوريا مع استمرار مكافحة الإرهاب، وتقديم مساعدات إنسانية عاجلة، بما فى ذلك مساعدة اللاجئين والنازحين العائدين ، وكذلك تفعيل عملية سياسية يقودها سوريون بأنفسهم بدعم الأمم المتحدة، وفق ما ينص عليه قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2254".

يذكر أن نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى فيرشينين شارك الأسبوع الماضى فى جلسة مجلس الأمن الدولى حول سوريا، وأكد خلالها تمسك روسيا بالاتفاقات التى تم التوصل إليها بين موسكو وأنقرة فى سبتمبر الماضى بشأن إدلب، وشدد على ضرورة محاربة الجماعات الإرهابية التى لا تزال تنشط هناك.

 


الخارجية الروسية

الخارجية السورية

الحرب فى سوريا

الحرب السورية

مساعدات انسانية

مكافحة الارهاب

العلاقات السورية الروسية

الجيش السورى

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