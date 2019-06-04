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مادة تستخدمها المحكمة لمنع توجيه أسئلة غير متعلقة بالدعوى للشهود.. اعرفها

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 02:40 م
مادة تستخدمها المحكمة لمنع توجيه أسئلة غير متعلقة بالدعوى للشهود.. اعرفها محكمة - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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يتعمد بعض أعضاء فريق الدفاع فى القضايا الجنائية فى إرهاق الشهود عن طريق توجيه أسئلة لا تتعلق بموضوع الدعوى بغرض تشتيت الشهود، وللتصدى لحيل الدفاع لمنع إهدار وقت المحكمة وتعطيل الدعوى تستخدم المحكمة حقها القانونى المخول بالمادة 273 من قانون الإجراءات الجنائية.

 

ونصت المادة 273 إجراءات على :" للمحكمة فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أى سؤال ترى لزومه لظهور الحقيقة، أو تأذن للخصوم بذلك".

 

وجاء فيها: "ويجب على المحكمة منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى، أو غير جائزة القبول ويجب عليها أن تمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو التلميح وكل إشارة ينبنى عليه إضراب أفكاره أو تخويفه".


اقوال الشهود

الدفاع والشهود

قانون الاجراءات الجنائية

محكمة

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