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قوات الإنقاذ النهرى بالبحيرة تنتشل جثة طفل مجهول الهوية من الرياح البحيرى

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 04:30 م
قوات الإنقاذ النهرى بالبحيرة تنتشل جثة طفل مجهول الهوية من الرياح البحيرى انتشال جثة - أرشيفية
البحيرة- ناصر جودة

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تمكنت منذ قليل قوات الإنقاذ النهرى بالبحيرة من انتشال جثة طفل مجهول الهوية من الرياح البحيرى وتم نقله إلى مشرحة مستشفى كوم حمادة العام.

 

وكان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية .

 

وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة كوم حمادة من الأهالى بوجود جثة طفل بالرياح البحيرى بالقرب من قرية كفر بولين.

 

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهرى بإشراف العقيد أحمد عشماوى والعقيد محمد بلبع إلى مكان الواقعة وتم انتشال جثة الطفل ونقله إلى مشرحة مستشفى كوم حمادة.

 

وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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