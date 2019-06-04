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"عفاف" فى دعوى حبس مطلقها: "يرفض الإنفاق على أولاده الأربعة رغم ثرائه الفاحش"

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 08:00 ص
"عفاف" فى دعوى حبس مطلقها: "يرفض الإنفاق على أولاده الأربعة رغم ثرائه الفاحش" خلافات زوجية- أرشيفية
كتب أسماء شلبى

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أقامت سيدة دعوى تطالب فيها بحبس مطلقها لتهربه من دفع النفقة المقدرة بـ 20 ألف جنيه لأولاده الأربعة.

وقالت "عفاف.ك" فى دعواها المقامة أمام محكمة الأسرة بزنانيرى: "ىرغم تحملي إهانات زوجته الجديدة، وعيشى في خدمتهما، لعدم امتلاكى دخل أنفق منه طلقنى وألقانى فى الشارع".

وتابعت عفاف: "14 عاما تحملت فيها الكثير من الضغوط حتى أسس شركته وأصبح يجمع  الملايين شهريا، وكانت مكافأتى أنه تزوج غيرى، مستغلا عدم وجود ظهر لى، وتحملت الحياة رغم كمية الإهانات منه وزوجته، خدمتهما وصبرت، وفى الأخر طلقنى ورمانى فى الشارع أنا وأبنائى".

واستطردت: "وجدت نفسى بلا مأوى، ورغم رجائى له لم يستجب، وأصر على إذلالى فوصل بى الأمر إلى مد يدى لأقاربى، لأوفر لأولادى الأكل والشرب فعاملونى مثل المتسولة، منهم من أعطانى ومنهم من طردنى وأغلق الباب فى وجهى".

وأوضحت:" رغم أنه ميسور الحال أدعى الفقر، ورفض الطرق الودية، وأمتنع عن أداء النفقات رغم أنها واجبة قانونيا عليه".


محكمه الاسره

خلافات اسريه

نفقه زوجيه

فقر الزوجات

معاناه المطلقات

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