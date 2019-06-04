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ضبط 20 ألف صاروخ ألعاب نارية قبل بيعها بالأسواق فى الفيوم

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 04:39 م
ضبط 20 ألف صاروخ ألعاب نارية قبل بيعها بالأسواق فى الفيوم العاب نارية- ارشيفية
الفيوم – رباب الجالي

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ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم 20 ألفا من الألعاب نارية قبل بيعها بالأسواق خلال الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا بضبط شعبان ع ع 20 سة سائق دراجة بخارية ومقيم بقرية النزلة بمركز يوسف الصديق وبحوزته ألعاب نارية قبل بيعهم بالأسوق خلال إحتفالات عيد الفطر المبارك، وتم تحرير محضر بالواقعة قيد برقم 144 لسنة 201 جنح قسم ثان الفيوم وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.


الفيوم

مديرية أمن الفيوم

الحملات الأمنية بالفيوم

الألعاب النارية

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