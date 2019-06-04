ضبط سيدة استولت على 6 ملايين جنيه من مواطنين بحجة توظيفهم بالغربية

الغربية - مصطفى عادل

ًتمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، من ضبط سيدة لقيامها بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على 6 ملايين جنيه منهم بحجة توظيف الأموال مقابل أرباح شهرية.

كانت بلاغات قد تعددت أمام ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، تتهم ربة منزل تدعى "منال، م"، مقيمة بدائرة مركز السنطة، بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على 6 ملايين جنيه، بزعم توظيفها مقابل أرباح شهرية، إلا أنها لم تف بوعودها ورفضت رد المبالغ لهم، وبتقنيين الإجراءات تم ضبطها واعترفت بارتكاب الوقائع، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.