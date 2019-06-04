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صور.. رئيس فنزويلا يسعى لإظهار ولاء قادة الجيش له مع تصاعد الأزمة السياسية

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 03:14 ص
صور.. رئيس فنزويلا يسعى لإظهار ولاء قادة الجيش له مع تصاعد الأزمة السياسية نيكولاس مادورو الرئيس الفنزويلى
كتب وكالات _ تصوير رويترز

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يسعى الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، وقادة جيشة إظهار وحدتهم خلال صور بثتها وكالة رويترز للأنباء، سعيا لدحض مزاعم الولايات المتحدة والمعارضة عن استعداد القيادة العليا للقوات المسلحة للانقلاب عليه.

وأظهرت الصور، الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، مع وزير دفاعه وكبار القادة فى الجيش يجلسون على مائدة، وهذه ليست المرة الأولى التى يقوم فيها مادورو بالظهور بهذا الشكل منذ تفاقم الأزمة السياسية فى البلاد .

 

وكان مسئولون أمريكيون، قد قالوا إن القيادة العليا للجيش تجرى مناقشات مع المحكمة العليا وممثلين عن جوايدو حول إنهاء حكم مادورو، وهو ما قد يشمل ضمانات ببقاء قادة القوات المسلحة فى مناصبهم عند تشكيل حكومة انتقالية، وقال إليوت أبرامز المبعوث الأمريكى الخاص بفنزويلا إن مادورو لا يمكن أن يثق فى كبار قادة الجيش.

وقال لشبكة (في.بي.آي) الإعلامية يوم الأربعاء ”حتى عندما يقولون: ’أنا مخلص تماما يا سيدى الرئيس‘ لا يمكنه أن يعول على ذلك“، وأضاف ”الجميع تقريبا مشاركون فى الأمر، لذا على مادورو إدراك أن القيادة العليا ليست وفية له حقا وترغب فى التغيير“.

جانب من اللقاء مع قادة الجيش
جانب من اللقاء مع قادة الجيش

 

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

رئيس فنزويلا مع وزير دفاعه
رئيس فنزويلا مع وزير دفاعه

 

مادورو يجتمع بقادة الجيش
مادورو يجتمع بقادة الجيش

 

مادورو يصافح العسكريين
مادورو يصافح العسكريين

 

 


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