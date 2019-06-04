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صور.. ألاف الصينيين يحتشدون لإحياء الذكرى الـ30 لأحداث تيانانمين

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 07:15 م
صور.. ألاف الصينيين يحتشدون لإحياء الذكرى الـ30 لأحداث تيانانمين جانب من الحشد
رويترز

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واحتشد ألاف الصينيين، اليوم الثلاثاء، فى ميدان تيانانمين فى بكين، الثلاثاء، وسط إجراءات أمنية مشددة، لإحياء الذكرى الثلاثين على أحداث الساحة الشهيرة فى العاصمة الصينية.

وترجع ذكرى حملة تيانانمين إلى قيام السلطات الصينية بإرسال قوات ودبابات لدحض مظاهرات قادها نشطاء، حيث أنها تمثل نقطة خلاف بين الصين والعديد من الدول الغربية التى ناشدت القادة الصينيين تحمل مسؤولية إعطاء الأمر للجيش بفتح النار على أفراد من شعبهم.
 
إحياء الذكرى الثلاثين لحادث ميدان تيانانمين
إحياء الذكرى الثلاثين لحادث ميدان تيانانمين
أعداد كبيرة من المشاركين
أعداد كبيرة من المشاركين
ألاف الصينيين يشاركون فى الحدث
ألاف الصينيين يشاركون فى الحدث
المشاركون فى الحدث
المشاركون فى الحدث
المشاركون يحملون الشموع
المشاركون يحملون الشموع
الميدان التاريخى يبدو ممتلئا عن أخره
الميدان التاريخى يبدو ممتلئا عن أخره
باقات الزهور تغطى الميدان التاريخ
باقات الزهور تغطى الميدان التاريخ
جانب من المشاركين
جانب من المشاركين
دبابة
دبابة
عدد كبير يشاركون فى الحشد
عدد كبير يشاركون فى الحشد
فتيات تشاركن فى الذكرى
فتيات تشاركن فى الذكرى
مجموعة من المشاركين فى إحياء الذكرى التاريخية
مجموعة من المشاركين فى إحياء الذكرى التاريخية
هتافات بين الحضور
هتافات بين الحضور
 
 

 


الصين

ميدان تيانانمين

أحداث ميدان تيانانمين

القادة الصينيين

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