صور.. ألاف الصينيين يحتشدون لإحياء الذكرى الـ30 لأحداث تيانانمين

رويترز

واحتشد ألاف الصينيين، اليوم الثلاثاء، فى ميدان تيانانمين فى بكين، الثلاثاء، وسط إجراءات أمنية مشددة، لإحياء الذكرى الثلاثين على أحداث الساحة الشهيرة فى العاصمة الصينية.

وترجع ذكرى حملة تيانانمين إلى قيام السلطات الصينية بإرسال قوات ودبابات لدحض مظاهرات قادها نشطاء، حيث أنها تمثل نقطة خلاف بين الصين والعديد من الدول الغربية التى ناشدت القادة الصينيين تحمل مسؤولية إعطاء الأمر للجيش بفتح النار على أفراد من شعبهم.