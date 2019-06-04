صور.. ألاف الصينيين يحتشدون لإحياء الذكرى الـ30 لأحداث تيانانمين

واحتشد ألاف الصينيين، اليوم الثلاثاء، فى ميدان تيانانمين فى بكين، الثلاثاء، وسط إجراءات أمنية مشددة، لإحياء الذكرى الثلاثين على أحداث الساحة الشهيرة فى العاصمة الصينية.
إحياء الذكرى الثلاثين لحادث ميدان تيانانمين
أعداد كبيرة من المشاركين
ألاف الصينيين يشاركون فى الحدث
المشاركون فى الحدث
المشاركون يحملون الشموع
الميدان التاريخى يبدو ممتلئا عن أخره
باقات الزهور تغطى الميدان التاريخ
جانب من المشاركين
دبابة
عدد كبير يشاركون فى الحشد
فتيات تشاركن فى الذكرى
مجموعة من المشاركين فى إحياء الذكرى التاريخية
هتافات بين الحضور
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