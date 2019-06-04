"شباب بتحب مصر" تحتفل باليوم العالمى للبيئة وعيد الفطر فى الأقصر.. صور
الثلاثاء، 04 يونيو 2019 05:32 م
شباب بتحب مصر تحتفل باليوم العالمي للبيئة وعيد الفطر فى الأقصر
كتبت أسماء نصار
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احتفلت مؤسسة شباب بتحب مصر بعيد الفطر المبارك المتزامن مع اليوم العالمى للبيئة على طريقتها الخاصة، وذلك من خلال حملة كلين شورز #cleanshores التى شنتها على ضفاف نهر النيل فى محافظة الأقصر، بمشاركة 10 من المتطوعين.
جاء ذلك بالتعاون مع شركاء المؤسسة فى النجاح وهم، جمعية أهلا الأقصر، ومركز الأمم المتحدة للإعلام في القاهرة.
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