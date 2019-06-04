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شابة فى دعوى حجر ضد والدها: "سرق أموال أمى وتركها لتموت من الحسرة"

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 12:00 ص
شابة فى دعوى حجر ضد والدها: "سرق أموال أمى وتركها لتموت من الحسرة" محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

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أقامت شابة دعوى حجر، ضد والدها اتهمته فيها بسرقة أموال والدتها، وتبديدها على السكر والعلاقات المشبوهة.

وقالت "سارة" فى دعواها أما محكمة الأسرة بزنانيرى، إن والدها "م.ع" نسى أنه أب وعذبها مع شقيقتها وأمهما وتخلى عنهن بعد ما فقدت والدتهما بصرها وأصبحت عاجزة، حيث هزمته أنانيته، وتزوج سيدة أخرى وعذبهن وأستولى على أموال والدتهما وأنفقها على زوجته الجديدة".

وأضافت "سارة": والدتى عانت الويل والحزن، وكثيرا ما حاول قتلها، عندما حاولت أن تتصدى لسرقته أموالها، بعد أن وضع يديه على ممتلكاتها وسجلها باسمه، لتفقد نظرها من كثرة البكاء وهى تبكى حزنا من تصرفاته عندما دخل عليها بفتاة تصغره بـ20عاما".

واستطردت: "حتى شقيقى الأصغر لم يرحم، من جبروت وقبضة والدى، كان دائم الهرب، ويعامله بمنتهى الوحشية".

وتابعت: "أستمر والدى فى ما يفعله من سكر وممارسة أفظع الأشياء مع نساء، وترك أمى فى المنزل وحيدة مع المرض، ترى العذاب من ضرب وإهانة وحرمان من طعام، حتى فاض بنا الكيل وقررنا النجاة، وأقمنا دعوى حجر لمنعه من التصرف فى أموال والدتى".


محكمه الاسره

دعوى حجر

خلافات زوجيه

علاقات مشبوه

زنا وسكر وخيانه

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