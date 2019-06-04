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"دعامات القضيب" وكيفية تأثيرها على علاج الضعف الجنسى.. دكتور أحمد عادل يوضح

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 02:00 م
"دعامات القضيب" وكيفية تأثيرها على علاج الضعف الجنسى.. دكتور أحمد عادل يوضح الدكتور أحمد عادل
تقرير خاص

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الضعف الجنسي لدى الرجال مشكلة كبيرة،  لما لها من تأثير سلبي على العلاقة بين الزوجين، فكثير من الخلافات الزوجية يكون سببها ضعف القدرة الجنسية وعدم قدرة الرجل على ممارسة العلاقة الحميمية بشكل طبيعي، ولكن هذه المشكلة مع التطور الحديث في مجال الطب أصبح لها حل وهو عمليات "دعامات القضيب".

الدكتور أحمد عادل، مدرس أمراض الذكورة والتناسل والعقم بكلية طب القصر العيني، يوضح من خلال مجموعة من الحلقات المتتالية كل ما يتعلق بدعامات القضيب وفي الحوار التالي يجيب عن ما هي عمليات دعامات القضيب؟ وكيف تساعد على القضاء على مشكلة الضعف الجنسي لدى الرجال.

زرع-دعامة-القضيب
3 خطوات لزرع دعامة القضيب

 

* ما هي دعامات القضيب وكيف يتم زرعها ؟

 

- الدعامة ما هي الا جهاز نلجأ له لدعم أى عضو من اعضاء الجسم لا يستطيع ان يقوم بوظيفته على أكمل وجه، و دعامة القضيب تختلف تماما عن دعامة القلب، فدعامة القضيب عبارة عن أنبوب يتم وضعه داخل القضيب المكون من ثلاثة أنابيب ، أنبوب مجرى البول الذي يوجد في المنطقة السفلى، وأنبوبين من أعلى  يوجد بداخلهما النسيج الكهفي المسئول عن الانتصاب، والدعامات عبارة عن أنابيب يتم وضعها داخل الأنبوبين اللذان يوجد بداخلهما النسيج الكهفي، في كل أنبوب توضع دعامة من أجل الحصول على صلابة اكثر لإتمام العملية الجنسية.

* ما هي مكونات دعامات القضيب؟
 

- تتكون دعامات القضيب من جزء من المعدن مغطى بطبقة من السيلكون تجعل درجة تقبل الجسم له عالية.

زرع-دعامة-القضيب2
4 مميزات لزراعة دعامة القضيب

* هل عملية تركيب دعامات القضيب لها عمر محدد؟

-  لا فهي تناسب جميع الاعمار طالما ان من يركبها هو بحاجة لها طبياً.

* هل المتعة الجنسية للرجل ودرجة إحساسه تختلف بعد تركيب الدعامة؟
 

- لا نهائيا، فالدعامة تحل محل النسيج الكهفي الذي فشل في تأدية وظيفته بشكل كامل، فالإحساس يبقى كما هو، وكذلك الإشباع الجنسي، والمتعة الجنسية والقذف.

* هل تؤثر الدعامة على الإنجاب؟

- لا تماما، فعملية القذف تتم كما هى ويمكن للرجل الإنجاب بشكل طبيعي ولا يوجد تأثير للدعامة على ذلك.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال أمراض الذكورة والعقم يمكنك الاطلاع على صفحة مركز الدكتور أحمد عادل عبر "فيس بوك":

www.facebook.com/Dr.AhmedAdel.Clinic/

عنوان المركز:

6 شارع التحرير - الدقى - امام محطة مترو أنفاق البحوث

 

دكتور احمد عادل
 

للتواصل مع الفريق الصحفي المسئول عن إعداد المحتوى الطبى بخدمة دكتور اليوم السابع يرجى التواصل من خلال:

الواتس آب على الهاتف رقم: 01009253153

 البريد الإلكتروني :medical@dworldf.com


الدكتور أحمد عادل

الذكورة

العقم

دعامة القضيب

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