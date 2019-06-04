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دعاء ليلة العيد.. تعرف على الأدعية المستحبة

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 07:30 م
دعاء ليلة العيد.. تعرف على الأدعية المستحبة دعاء ليلة العيد
كتب على عبد الرحمن

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يحتفل المصريون غدًا الأربعاء بأول أيام عيد الفطر المبارك، بعد أن أعلنت دار الإفتاء رسميًا أن اليوم الثلاثاء هو المتمم لشهر شعبان وغدًا هو أول أيام شهر شوال.

وتعتبر ليلة العيد سواء كان عيد الفطر أو عيد الأضحى من الليالى التى يستحب ويستجاب فيها الدعاء لأنها من الليالى المباركة، وورد أن يقول المسلم في أعقاب صلوات المغرب والعشاء وعقب صلاة العيد: "اللهُ أكْبَرُ اللهُ أكْبَرُ لا إلـهَ إلاّ اللهُ وَاللهُ أكْبَرُ،اللهُ أكْبَرُ وَللهِ الْحَمْدُ".

كما أن لليلة العيد فرحة خاصة لما قاله النبي -صلى الله عليه وسلم-: “للصائم فرحتان: فرحة يوم فطره، وفرحة يوم لقاء ربه”.

وليس هناك أدعية ثابتة فى ليلة العيد وللمسلم أن يدعو ما يشاء من الدعاء مثل:

  1. إلهي وقد أفطرنا بفطرك السعيد الذي أمرتنا فيه بالمودّةِ وصلةِ الرحم ودوام الصلاة واستتباع الذكر والإكثار منه يا من بذكرك تطمئنُّ القلوب الخائفة.
  2. اللهم إنك شرعت العيد فرحة وسرور فتمم اللهم يارب فرحة وسرور علينا جميعا بملك ينادي من السماء قائلا أبشر بخير يوم قد مر عليك فإن الله قد قبل عملك وغفر ذنبك وقضى حوائجك وأعطاك سؤلك.
  3. اللهم يا فاتح الأبواب ومنزل الكتاب وجامع الأحباب ويا مجرى السحاب اسألك فی هذا اليوم ان ترزقنا رزقا كالمطر حين يصب واجمعنا بكل من نحب وهون علينا كل صعب واجعل أيامنا عيد ويومنا سعيد وعمرنا مديد واجعل لنا من كل ضيق فرجا ومن كل هما مخرجا.
  4. اللهم زين أيامنا بالتوبة والغفران وأكثر حسناتنا بالميزان وأجزنا جنة ذات أفنان وثبتنا بالتقوى والإيمان ياكريم يامنان يا واسع الغفران.

وكانت قد أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن اليوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المعظم، وأن يوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، مما أثار حالة من الجدل لتضارب ذلك مع الحسابات الفلكية التى كانت قد أعلنت أن أمس الاثنين هو المتمم لشهر رمضان الكريم وأن اليوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.


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