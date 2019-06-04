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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 4/6/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 12:00 ص
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 4/6/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية الطقس- أرشيفية
كتب محمود راغب

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا، لطيف ليلا.

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على غرب البلاد ومناطق من جنوب الصعيد، وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط على السواحل الشرقية، والوجه البحري، والقاهرة، وسيناء، وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس، والبحر الأحمر؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، إلى شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-

الصغرى العظمى

القاهرة 24 35

شبين الكوم 24 34

طنطا 23 34

دمنهور 23 32

الإسكندرية 22 30

بلطيم 23 31

مطروح 22 27

السلوم 20 25

سيوة 23 38

بورسعيد 23 27

دمياط 23 27

الزقازيق 22 35

الاسماعيلية 23 34

السويس 23 35

العريش 22 30

رفح 22 30   

رأس سدر 23 36      

نخل 15 35  

نويبع 24 40  

طابا 24 38   

كاترين 20 34

الطور 23 34 

شرم الشيخ 29 39     

الغردقة 27 39

مرسى علم 28 37     

الفيوم 25 39

بنى سويف 25 39     

المنيا 26 40

أسيوط 26 42

سوهاج 27 43

قنا 28 44     

الأقصر 29 45

أسوان 30 45 

أبوسمبل 32 44        

الوادى الجديد 29 46

شلاتين 27 38

ابو رماد 29 36        

حلايب 30 34

رأس حدربة 30 34

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 33 44   

المدينة 32 43

الرياض 25 42

المنامة 32 38

أبوظبى 31 43

الدوحة 31 39

الكويت 28 45

دمشق 16 37

بيروت 24 30

عمان 19 36

القدس 20 32

غزة 22 29    

بغداد 29 45

مسقط 31 36

صنعاء 15 29

الخرطوم 30 40        

طرابلس 20 27        

تونس 19 32

الجزائر 17 25

الرباط 14 25

نواكشوط 24 37

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 14 29  

اسطنبول 17 26       

اسلام اباد 24 40

نيودلهى 31 45

جاكرتا 24 33

بكين 19 28

كوالالمبور 25 33     

طوكيو 20 27

أثينا 15 26   

روما 13 26

باريس 15 23 

مدريد 13 30

برلين 19 30  

لندن 12 20

مونتريال 08 16        

موسكو 12 24         

نيويورك 17 21

واشنطن 18 25

 

 

 

 


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