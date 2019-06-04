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حدائق ومنتزهات الغربية تستعد لاستقبال المواطنين خلال احتفالات العيد (صور)

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 08:38 م
حدائق ومنتزهات الغربية تستعد لاستقبال المواطنين خلال احتفالات العيد (صور) الحدائق جاهزه لاستقبال المواطنين
الغربيه محمد طارق

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انتهت مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية بالغربية من استعداداتها لتجهيز المتنزهات العامة والحدائق لاستقبال المواطنين خلال عيد الفطر المبارك.
 
وتم إعداد وتجهيز المتنزهات العامة والحدائق لفتحها منذ الصباح الباكر أمام المواطنين، بالتنسيق مع إدارات الدفاع المدني، لمواجهة أى حرائق، والتنسيق مع شرطة المسطحات المائية لمراقبة شواطئ نهر النيل بمدن زفتى وكفر الزيات وسمنود وبسيون، وتكثيف التواجد الأمنى بها، لمواجهة أى حالات طوارئ فى هذا الشأن.
 
الحدائق جاهزة لاستقبال المواطنين_1
 
وصرح اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، أن المحافظة جهزت كافة سبل الراحة لإستقبال عيد الفطر المبارك والمتابعة المستمرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف خلال أيام العيد وإزالتها فى المهد .
 
الحدائق جاهزه لاستقبال المواطنين.
 
وأضاف أنه تم إعداد وتجهيز المتنزهات العامة والحدائق وفتحها منذ الصباح الباكر لأول أيام العيد أمام الرواد والمواطنين، بالتنسيق مع إدارات الدفاع المدنى طوال فترة العيد لمواجهة أى حرائق .
 
الحدائق جاهزه لاستقبال المواطنين
 
كما تم التنسيق أيضاً مع مديرية أمن الغربية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة أيام عيد الفطر المبارك من تأمين الأماكن الأثرية والمتنزهات لحماية المواطنين وكذا العمل على سهولة الحركة المرورية ومنع الإشغالات خلال تلك الفترة.
 
 
 
 
الحدائق والمنتزهات العامه جاهزه لاستقبال أهالي الغربيه
 
 
المنتزهات العامه بالغربيه
 
 
المنتزهات جاهزة لاستقبال المواطنين
 
 
المنتزهات جاهزه لاستقبال المواطنين_1
 

عيد الفطر

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الحدائق والمنتزهات

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محافظ الغربيه

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