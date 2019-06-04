تموين القليوبية: 30 لجنة للمرور على الأسواق والمخازن خلال عيد الفطر

أكد عربى عبد الحليم، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، أن المديرية تقوم بتكثيف الحملات الرقابية على كل الأنشطة بدائرة المحافظة بالتنسيق مع الجهات الأخرى، للمرور على المحال العامة بالأسواق، وذلك لحماية المستهلك من كل أنواع الغش، إلى جانب التأكد من وفرة السلع التى تهم المواطن خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، وتمشيط الأسواق من السلع مجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات.

وأضاف "عبد الحليم" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المديرية ستقوم أيضًا بتكثيف الحملات على شوادر اللحوم ومحلات بيع الدواجن المجمدة ومحلات الأسماك والأسواق العامة والمخابز بجميع أنواعها، والتأكد من البيع بالأسعار المعلنة، مشيرًا إلى أن الشركة المصرية لتجارة الجملة عملت على زيادة الأرصدة والمعروضات من السلع الغذائية.

وتابع وكيل تموين القليوبية، أنه تم تشكيل 30 لجنة للمرور على المخابز المشتركة والمرور على الأسواق والمطاحن للتأكد من تقديم خبز مطابق للمواصفات للمواطن، إلى جانب المرور على مستودعات البوتاجاز لتقديم الأسطوانة للمواطن بالسعر الرسمى بسهولة ويسر وكذلك محطات خدمة وتموين السيارات، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء غرفة عمليات بالمديرية تعمل من الثامنة صباحًا حتى العاشرة مساءً، إلى جانب غرفة عمليات بكل إدارة فرعية بالمحافظة.