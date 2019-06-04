تعرف على جهود شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة خلال شهر مايو

كتب أحمد حسنى

شنت شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، حملات مكبرة لإزالة كافة التعديات الواقعة على أملاك الدولة، وكذا ضبط المتعدين على المال العام.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، خلال شهر مايو 2019 من ضبط العديد من القضايا والمخالفات، من بينها، تأمين تنفيذ إزالة 152 حالة متنوعة، وإلغاء تخصيص وسحب 4 وحدات، وغلق وتشميع 121 وحدة من المنشآت المخالفة لشروط التخصيص، وإيقاف 451 أعمال لمنشآت مخالفة للترخيص.

ونجحت الحملات فى ضبط 42 مخالفة استئناف أعمال لمنشآت مخالفة للرسومات، وضبط 208 مخالفات مبانى لشروط التخصيص، وضبط 406 مخالفة لمحلات تزاول نشاط بدون ترخيص، وضبط 233 تغيير نشاط وحدات سكنية لنشاط تجارى وإدارى، وإزالة ورفع 883 مخالفة فورية، وضبط 113واقعة فض أختام، وضبط 153مخالفة مرورية متنوعة.

وفى مجال البحث الجنائى، تم ضبط 80 قضية سرقة تيار كهربائى، ومياه عمومية، وضبط 52 قضية إتلاف مال عام.

وفى مجال ضبط القضايا البيئية، تم ضبط 117 مخالفة بيئة ونظافة وإلقاء مخلفات بالطريق العام، وفى مجال ضبط الباعة الجائلين، نجحت الحملات فى ضبط 141 بائع جائل، وعدم حمل شهادة صحية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعةٍ على حدا.