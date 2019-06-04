تعرف على الدول المشاركة بمهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية هذا العام

الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن الفنان ماهر كمال رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء ومدير مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية، أنه تحدد موعد المهرجان فى الفترة من 24 أغسطس وحتى 31 أغسطس فى دورته الـ20، تحت رعاية اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية.

وأشار الفنان ماهر كمال مدير عام المهرجان فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أنه من المنتظر أن يصل إجمالى عدد الدول العربية والأجنبية المشاركة فى فعاليات دورة مهرجان هذا العام 29 فرقة للفلكلور الشعبى يمثلون عدد 16 دول عربية وأجنبية، ويصل إجمالى عدد الفرق الاستعراضية المحلية المشاركة فى دورة مهرجان هذا العام إلى 6 فرق مصرية وإجمالى عدد الفرق الأجنبية والعربية 23 فرقة، وتضم فرق دول كل من إيطاليا، والهند، ونيجيريا، والجزائر، والأردن وأندونيسيا، والبوسنة، والهرسك، وفرنسا، وتونس، وبلغاريا، ورومانيا، واليونان، وأسبانيا، وجمهورية شمال مقدونيا وجمهورية مونتينجرو، وفلسطين.

وأكد كمال على أنه تمت مناقشة كافة الترتيبات والاستعدادات الخاصة بالمهرجان وما تم اتخاذه من إجراءات تنفيذية لتجهيزات أماكن الإقامة والإعاشة وأماكن العروض والمسارح ومناقشة كافة المقترحات والآراء الخاصة بتطوير شكل المهرجان.

وأوضح المهندس عبدالله الزغبى السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية ورئيس اللجنة التنفيذية للمهرجان أن جميع الجهات المشاركة فى المهرجان تسعى لبذل أقصى الجهود، والعمل على توفير كافة سبل الدعم اللازم للمهرجان حتى تخرج دورة هذا العام بما يليق باسم مصر والإسماعيلية عالميا.