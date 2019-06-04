تعرف على الإجراءات القانونية لتفتيش المساكن والمواطنين × 14 معلومة

كتب عبد الله محمود

كثير من الأمور القانونية والشرعية المرتبطة بالحقوق المادية يجهلها الناس ما يعرضهم لمعاناة بدنية وأعباء مادية وأحيانا لعمليات نصب، وعليه قرر اليوم السابع تثقيف المواطن قانونيا وتعريفه بواجباته وحقوقه مستهدفا حمايته وإراحته.

وفى هذه الحلقة نتحدث عن الإجراءات القانونية اللازم اتباعها من قبل رجال الشرطة، عند تفتيش المنازل والأشخاص وهى:

- لمأمورى الضبط القضائى أن يضبطوا الأوراق والأسلحة وكل ما يحتمل أن يكون استعمل فى ارتكاب الجريمة أو نتج عن ارتكابها أو ما وقعت عليه الجريمة وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة .

- تعرض المضبوطات على المتهم ، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها ويحرر بذلك محضر يوقع عليه المتهم ، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.

- توضع المضبوطات فى أحراز محكمة ويختم عليها ، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها ، ويشار إلى الموضوع الذى حصل الضبط من أجله

- لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا للمادتين 53و56 إلا بحضور المتهم أو وكيله ، ومن ضبطت عنده أو بعد دعوتهم لذلك

- كل من وصل لعلمه بسبب التفتيش معلومات عن المضبوطت، وأفضى بها إلى أى شخص غير ذى صفة أو انتفع بها بأى طريقة، يعاقب بالعقوبات المقررة بالمادة 310 من قانون العقوبات

- إذا كان لمن ضبطت عنده المضبوطات مصلحة عاجلة فيها تعطى له صورة منها موقع عليها من مأمور الضبط القضائى.

- لمأمورى الضبط القضائى فى حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية.

- يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك، وإلا يجب أن يكون بحضور شاهدين، ويكون هذان الشاهدان بقدر الإمكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران ، ويثبت ذلك فى المحضر .

- إذا وجدت فى منزل المتهم أوراق مختومة أو مغلقة لا يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يفضها

- لا يجوز لرجال السلطة الدخول فى أى محل مسكون إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ،أو فى حالة طلب المساعدة من الداخل أو فى حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك.

- فى الأحوال التى يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها مأمور الضبط القضائى.

- لمأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم ، ويضبط فيه الأشياء التى تفيد فى كشف الحقيقة إذا أتضح له من إمارات قوية أنها موجودة فيه .

- إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص ، موجود فيه على أنه يخفى معه شيئا يفيد فى كشف الحقيقة، جاز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه .

- يجوز التفتيش للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجارى جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها وإذا ظهر عرضا أثناء التفتيش أشياء حيازتها جريمة أو تفيد فى كشف الحقيقة فى جريمة أخرى ، جاز لمأمور الضبط القضائى أن يضبطها .