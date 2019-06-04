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تسوية مالية ودية بمبلغ 135 ألف جنيه لمصريين يعملان فى إيطاليا

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 01:55 م
تسوية مالية ودية بمبلغ 135 ألف جنيه لمصريين يعملان فى إيطاليا مبالغ مالية - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تمكن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا، من حل شكوى مصريين اختلفا على نزاع مالى، والتفاوض معهما وديا، حتى لا تتطور الخلافات إلى بلاغات فى الشرطة حرصا على العلاقة بين أبناء الوطن .

وتدخل المستشار العمالى بميلانو عزت عمران ، بمجرد تكليفه لحل النزاع المالى بين المواطن " أ. ل. م" من محافظة الدقهلية صاحب إحدى شركات المواد الغذائية وله مستحقات مالية لدى "ع.أ" صاحب إحدى شركات الاستيراد والتصدير ومقيم بإيطاليا، وتواصل مع الأخير بغرض إنهاء المشكلة بصورة ودية.

وأبدى تعاونا كبيراً مع مكتب التمثيل العمالى وتمت التسوية المالية بين الشركتين بمبلغ 135 ألف جنيه مصرى.

ووجه صاحب الشركة مقدم الالتماس بالشكر والتقدير لوزارة القوى العاملة ممثلا فى مكتب التمثيل العمالى، والسفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو على ما قاما به من جهود لحل الخلاف وديا وإنهاء المشكلة بسرعة .


القتصلية المصرية بميلانو

التمثيل العمالى

المصريين فى الخارج

العماله المصريه فى الخارج

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