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بومبيو يضغط على هولندا كى تشدد مواقفها إزاء التكنولوجيا الصينية

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 05:00 ص
بومبيو يضغط على هولندا كى تشدد مواقفها إزاء التكنولوجيا الصينية مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى
كتب وكالات

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 مارس وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، الاثنين ضغوطا على هولندا لدفعها إلى اتباع نهج واشنطن الصارم تجاه التكنولوجيا الصينية وخاصة شركة "هواوي" العملاقة بحسب "روسيا اليوم".

وأكد بومبيو، أثناء مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الهولندى ستيف بلوك فى لاهاي، ضمن إطار جولته الأوروبية، أن المفاوضات بينهما تناولت "المخاوف بشأن التكنولوجيات فى البنى التحتية وخاصة شبكات الجيل الخامس (5G) التى تشكل النقطة الرئيسية فى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ويأتى ذلك فى وقت تستعد فيه هولندا وبعض الدول الأوروبية الأخرى لتنظيم مزادات لبيع الحقوق فى تطوير شبكات الاتصال المتطورة هذه بأراضيها إلى شركات أجنبية، وقد تلعب "هواوي" الصينية العملاقة التى تتهمها واشنطن بالتجسس لصالح بكين دورا مركزيا فى هذا الموضوع.

وذكر بومبيو أثناء المؤتمر أنه بحث هذه المسألة بصراحة مع نظيره الهولندي، قائلا: "أكدنا بوضوح: نطلب من حلفائنا وشركائنا الامتناع عن اتخاذ أى خطوات قد تشكل خطرا على مصالحنا الأمنية المشتركة وتحد من قدراتنا على تبادل المعلومات الحساسة".

من جانبه، أكد بلوك أن هولندا تدرك مخاوف الولايات المتحدة، لكنها لم تتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن معايير المزاد الذى من المتوقع أن ينظم فى وقت لاحق من العام الجاري، مشيرا إلى أن لجنة خاصة من الخبراء تعمل لتحديد تلك المعايير وسيتم الإعلان عنها فى الصيف الحالي.

 

 


بومبيو

هولندا

التكنولوجيا الصينية

الصين

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