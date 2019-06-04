المضادات الجوية السورية تتصدى "لطائرات مسيرة للإرهابيين" بحماة

رويترز

ذكر التلفزيون السورى أن المضادات الجوية السورية تصدت اليوم الثلاثاء "لطائرات مسيرة للإرهابيين" بمحيط مهبط الطائرات الهليكوبتر فى بلدة جب رملة بمحافظة حماة.

ولم يرد حتى الآن أى تقارير عن سقوط مصابين أو مزيدا من التفاصيل.