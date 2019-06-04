القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة هواتف المواطنين بالبساتين عن طريق الخطف

القى رجال المباحث بالقاهرة، القبض على 4 عناصر إجرامية لقيامهم بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين، عن طريق الخطف والمغافلة بالبساتين، وحرر محضر بالواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة البساتين، قيام 3 عناصر إجرامية بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام دراجة نارية.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبطهم اثناء استقلالهم مركبة "التوك توك"-بدون لوحات معدنية- ملك وقيادة أحدهم، وبحوزتهم (فرد خرطوش - طلقة لذات العيار - 2 هاتف محمول "مجهولى المصدر").

وبمواجهتهم أقر الأول بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع ، وأضافوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام مركبة "التوك توك" المضبوطة بحوزتهم وأن الهاتفان المضبوطان من متحصلات السرقة، بإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة.