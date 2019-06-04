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الرئيس الأفغانى فى خطبة العيد يؤكد على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية نزيهة

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 09:52 ص
الرئيس الأفغانى فى خطبة العيد يؤكد على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية نزيهة الرئيس الأفغانى أشرف غانى
كابول (أ ش أ)

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أكد الرئيس الأفغانى أشرف غانى على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وتتسم بالشفافية

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الثلاثاء، عن غانى قوله - خلال خطبة عيد الفطر المبارك - إنه يقدر "شجاعة" القوات الأفغانية والجهود التى تبذلها على الجبهات لضمان سلامة المواطنين، ودعا جميع المرشحين للرئاسة إلى الجلوس معه والتحدث عن "المبادئ الأخلاقية" للانتخابات والتوصل إلى اتفاق فى هذا الصدد، كما دعا قوات الدفاع والأمن الأفغانية وكذلك موظفى الخدمة المدنية إلى البقاء محايدين فى الانتخابات المقبلة.


على صعيد آخر، قال غانى إن اجتماعه مع رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان فى السعودية هذا الأسبوع كان مثمرا، وأوضح أنه سيلتقى به مجددا في إسلام آباد يوم 27 يونيو الجارى.


وخلال الخطبة، أعلن غانى الإفراج عن 887 سجينا بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

 


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