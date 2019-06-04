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الدفاع الروسية: أجرينا محادثات مع قادة دفاع 17 دولة منذ بداية العام الحالى

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 02:01 م
الدفاع الروسية: أجرينا محادثات مع قادة دفاع 17 دولة منذ بداية العام الحالى وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو
موسكو (أ ش أ)

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قال وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، إن بلاده أجرت محادثات مع قادة دفاع 17 دولة منذ بداية العام الحالى 2019.

وأوضح شويجو - حسبما ذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم الثلاثاء - أنه خلال العام الجارى يجب أن تستلم القوات أكثر من 400 تقنية مدرعة جديدة ومحدثة من بينها دبابات (تى- 72 بى 3 إم) مع أنظمة مراقبة للأهداف محلية الصنع و(تى – 90 إم) (بروريف – 3)، و(تى-80 بى إف إم) وعربات مشاة قتالية (بى إم بى).


يذكر أن وزير الدفاع الروسى كان قد أعلن - فى 24 ديسمبر 2018 - أن الجيش الروسى بلغ في عام 2018 مستوى غير مسبوق من حيث تجهيزه بالمعدات والأسلحة الحديثة.. حيث حصل على أكثر من 1.5 ألف نموذج من الأسلحة و80 ألف قطعة من المعدات فى عام 2018، وأن مؤشر التحديث وصلت إلى 61.5%. 

 


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