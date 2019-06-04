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الأرصاد السعودية تتوقع سقوط أمطار ونشاط للرياح المثيرة للأتربة

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 05:30 ص
الأرصاد السعودية تتوقع سقوط أمطار ونشاط للرياح المثيرة للأتربة سقوط أمطار _ صورة أرشيفية
كتب وكالات

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية ، الشرقية ، القصيم والرياض يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية، فى حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها، كذلك على منطقة تبوك وأجزاء من منطقتى الجوف وحائل .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

 


الأرصاد السعودية

سقوط أمطار

نشاط للرياح المثيرة للأتربة

أخبار السعودية

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