الرئيسية أخبار عاجلة اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء الثلاثاء، 04 يونيو 2019 10:07 م اعرف كل حاجة مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الثلاثاء، منها موعد صلاة عيد الفطر، وحيثيات براءة حبيب العادلى بقضية أموال الداخلية. استمرار تشغيل المترو بمواعيد رمضان للثانية صباحا حتى ثالث أيام العيد الإفتاء: غدا آخر موعد لزكاة الفطر.. وصلاة العيد الساعة 5 و19 دقيقة بالقاهرة سيارات ضبطية حماية المستهلك بالمواقف للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة حيثيات براءة حبيب العادلى بقضية "أموال الداخلية": لم يشترك فى الاستيلاء وارتكب جريمة الإهمال أسعار النفط تهبط لأدنى مستوى منذ يناير وتسجل 60.78 دولار للبرميل بريطانيا تحارب السمنة بتغيير أغلفة الحلويات على غرار علب السجائر ترامب: عازمون على منع حصول إيران على سلاح نووى ووقف تمويلها للإرهاب طقس أول يوم العيد .. مائل للحرارة بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 34 درجة مصر تدخل دائرة المرشحين لاستضافة نهائى دورى أبطال أفريقيا حال إعادته رغم إغراءات ريال مدريد.. كلوب يثق فى استمرار صلاح وماني مع ليفربول عيد الفطر زكاة الفطر موعد صلاة عيد الفطر حبيب العادلي اموال الداخلية محمد صلاح الارصاد اليوم السابع بلس مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء الفرعون فى نجريج.. ننشر أول صور لمحمد صلاح فور وصوله لمنزله بالغربية غدا.. السيسي يحتفل بالعيد مع أسر الشهداء ويصطحب أطفالهم لمشاهدة العروض الفنية قرينة الرئيس تهنئ المصريين بعيد الفطر: كل سنة والشعب المصرى بخير وسلامة اليوم السابع تكشف غدا مؤامرة "الإخوان" و"الجزيرة" للإيقاع بين السودانيين الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصرى بعيد الفطر ويشكر كل من ساهم فى بناء الدولة كاف يؤجل قرار الحسم فى أزمة نهائى دورى أبطال أفريقيا 24 ساعة مريم عزت أبو عوف: والدى فى حالة حرجة.. وتتكتم الإعلان عن التفاصيل كيتى ووردة وقوقعة.. أشكال غريبة لأكشاك هواتف عمومية حول العالم.. صور صور.. سيارات ضبطية حماية المستهلك بالمواقف للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة أناقة ايفانكا ترامب.. اعرفى سعر فستان ظهرت به فى مأدبة عشاء ببريطانيا موجز 6.. غدا آخر موعد لزكاة الفطر.. وموعد صلاة العيد 5 و19 دقيقة المزيد من Trending Plus
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