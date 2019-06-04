اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء





يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الثلاثاء، منها موعد صلاة عيد الفطر، وحيثيات براءة حبيب العادلى بقضية أموال الداخلية.



































