إزاى تستعلم عن دعوتك القضائية وتعرف خط سيرها إلكترونيا؟

فى إطار استخدام التكنولوجيا والخدمات القضائية الإلكترونية ، أتاح موقع وزارة العدل عددا من الخدمات الجديدة للجمهور، وهى التى تتعلق بكيفية الاستعلام عن رول دعوى ، والاستعلام عن رول جلسة ، والاستعلام عن دعوى ، والاستعلام عن حدوث استئناف ، والاستعلام عن دعوى فى مكاتب الخبراء، حيث تندرج هذه الخدمات بالموقع الإلكترونى للوزارة أسفل يسار الصفحة الرئيسية.

وعند الدخول فى أى خدمة منهم يطلب من المستخدم مجموعة من البيانات تتعلق بالدعوى ، على سبيل المثال الاستعلام عن رول الدعوى فى الجلسة ، يطلب إدخال بيانات درجة المحكمة ، ورقم الدعوى ، ونوع الدعوى ، وتاريخ الجلسة ، والجهة ، والسنة ، ورقم الدائرة.

وبالضغط على "عرض" ، يتم عرض كافة التفاصيل المتعلقة بالدعوى.

وتأتى هذه الخدمات الإلكترونية فى إطار التيسير على المواطنين واختصارا للوقت ، وكذا لتخفيف التكدس فى المحاكم ، وتذليل كافة العقبات التى تقف حائلة بين تداول القضايا وسرعة الفصل فيها وصدور حكما فى الدعوى.