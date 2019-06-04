أنصار المعارضة بمالاوى يقتحمون مكاتب حكومية احتجاجا على نتيجة الانتخابات

رويترز

اقتحم أنصار للمعارضة فى مالاوى اليوم الثلاثاء مجمعا يضم مكاتب للرئاسة والحكومة للضغط من أجل تنفيذ مطالبهم باستقالة الرئيس بيتر موثاريكا بعد انتخابات يقولون إنها مزورة.

وأعيد انتخاب موثاريكا، الذى ينتمى للحزب الديمقراطى التقدمى الحاكم، لفترة جديدة مدتها 5 سنوات بفارق ضئيل فى الشهر الماضى. لكن أحزاب المعارضة ترفض النتيجة التى أعلنتها مفوضية الانتخابات في 27 مايو رغم الشكاوى من حدوث تلاعب في الأصوات.

وخرج آلاف إلى شوارع العاصمة الإدارية ليلونجوى واقتحم بعضهم مجمعا يضم مكاتب للرئيس والدوائر الحكومية وطلبوا من الموظفين مغادرتها.

وقال شهود إن الشرطة في ليلونجوى، أحد معاقل المعارضة، لم تتخذ حتى الآن أى إجراء لإخراج المحتجين من المكاتب. ويبدو أن موثاريكا لم يكن موجودا فى المجمع أثناء اقتحامه.

ورفع المحتجون لافتات كتب عليها "ليرحل الحزب الديمقراطي التقدمي" و"موثاريكا سرق الانتخابات".