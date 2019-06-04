سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 04 يونيو 2019 07:07 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية حوادث

أبطال على أرض الفيروز.. فراج محمد بطل تنبأ بالاستشهاد

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 07:00 م
أبطال على أرض الفيروز.. فراج محمد بطل تنبأ بالاستشهاد البطل الشهيد
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دماء طاهرة تأبى أرض الأديان أن تخفيها عن أعين الأبطال، وأنفس ما زالت تحيى عند ربها ترى الجنة بنعيم لم تره أعين بشر.

"أبطال من ذهب" عبارة فصلت من رحم بطولات أبناء القوات المسلحة المصرية، أبطال ضحوا بحياتهم فى سبيل الله وحماية وطنهم، فلم يبخلوا بقرة دم لحماية تراب الوطن فالشرف كل الشرف لدماء روت أرض الأديان حماية من تدنيس أهل النار.

"أبطال على أرض الفيروز" سلسلة حلقات يقدمها "اليوم السابع" خلال شهر رمضان المبارك، تبرز تضحيات وبطولات أبطال القوات المسلحة على أرض سيناء العزيزة، وتبرز الحلقات قصص استشهاد رجال الجيش المصرى فداء للوطن وحمايته من تدنيس وخراب، فكانت دماؤهم حاجزا لحماية المصريين جميعاً.

وفى الحلقة الثالثة عشر نستعرض قصة البطل "فراج محمد"

"سلم على أمى وأنا حاسس إنى مش هرجع"، كانت تلك الكلمات أخر ما تحدث به الشهيد مجند فراج محمد محمود لوالد قبل استشهاده بساعات.

ويروى الأب باكيًا تفاصيل أخر لقاء بينه ونجله الشهيد قائلاً: "صام معى آخر 12 يوم فى شهر رمضان، ثم سافر إلى وحدته ثانى أيام عيد الفطر، وكان بطلًا ويتمنى الشهادة، وشارك فى معظم المداهمات التى تستهدف العناصر الإرهابية حتى يثأر لزملائه الأطهار من الخونة، وقال لى قبل أن يغادر المنزل متجهًا لوحدته "تؤمرنى بحاجة"، وأخذ يقبلنى أنا وأمه وأشقائه بحرارة".

استشهد البطل ابن محافظة المنيا فى الهجوم الإرهابى على مدينة رفح بسيناء.

 

البطل
البطل

 

الشهيد

الشهيد
 

 

 


شهداء سيناء

ابطال على ارض الفيروز

فراج محمد

ضحايا الارهاب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

افتكروهم فى رمضان.. الشهيد عمر منازع قصة بطل واجه الإرهاب على أرض الفيروز

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 01:55 م

تفاصيل الكشف عن قبر محمد الجراحى أول شهيد لجامعة القاهرة.. 13 رصاصة بمظاهرات كوبرى عباس 1935 تنهي حياته عن عمر يناهز 20 عامًا.. ويكتب رسالة خالدة بدمه لرئيس وزراء بريطانيا: "آلام الموت عذبة المذاق"

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 03:00 ص

افتكروهم فى رمضان. .الشهيد هانى سليمان كان يخصص جزءًا من راتبه للبسطاء

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 01:30 ص

صور .. محافظ أسيوط يكرم 120 من حفظة القرآن الكريم فى مسابقة الشهيد جمال شكر

الإثنين، 03 يونيو 2019 03:13 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أناقة ايفانكا ترامب.. اعرفى سعر فستان ظهرت به فى مأدبة عشاء ببريطانيا

أناقة ايفانكا ترامب.. اعرفى سعر فستان ظهرت به فى مأدبة عشاء ببريطانيا

موجز 6.. غدا آخر موعد لزكاة الفطر.. وموعد صلاة العيد 5 و19 دقيقة

موجز 6.. غدا آخر موعد لزكاة الفطر.. وموعد صلاة العيد 5 و19 دقيقة

خالد صلاح فى آخر حلقات "صالون مصر": آن الأوان لتصحيح كل ما ورد إلينا من التراث.. وإحنا مبنقولش للسنة لأ.. ويؤكد: شجرة النسابين العرب لم تخضع لبحث علمى حقيقى.. ومن صلاحية الإسلام قدرته على المراجعة

خالد صلاح فى آخر حلقات "صالون مصر": آن الأوان لتصحيح كل ما ورد إلينا من التراث.. وإحنا مبنقولش للسنة لأ.. ويؤكد: شجرة النسابين العرب لم تخضع لبحث علمى حقيقى.. ومن صلاحية الإسلام قدرته على المراجعة

أيقونة الجمال والإغراء.. عرض صور نادرة لمارلين مونرو فى مزاد علنى

أيقونة الجمال والإغراء.. عرض صور نادرة لمارلين مونرو فى مزاد علنى

حيثيات براءة حبيب العادلى و3 آخرين بقضية "أموال الداخلية" تكشف: وزير الداخلية الأسبق لم يشترك فى الاستيلاء وارتكب جريمة الإهمال وعدم تحرى الدقة.. و"xBox" والكمبيوتر وقطع السيارات والشيكولاتة أهدرت المليار جنيه

حيثيات براءة حبيب العادلى و3 آخرين بقضية "أموال الداخلية" تكشف: وزير الداخلية الأسبق لم يشترك فى الاستيلاء وارتكب جريمة الإهمال وعدم تحرى الدقة.. و"xBox" والكمبيوتر وقطع السيارات والشيكولاتة أهدرت المليار جنيه

فيديو جراف.. ماذا قدم محمد صلاح مع المنتخب ؟

فيديو جراف.. ماذا قدم محمد صلاح مع المنتخب ؟

تكبيرات العيد.. دار الإفتاء تنشر الصيغة الصحيحة

تكبيرات العيد.. دار الإفتاء تنشر الصيغة الصحيحة

محكمة النقض: تفتيش قائد المركبة مقصور فى حالة التلبس بالجريمة

محكمة النقض: تفتيش قائد المركبة مقصور فى حالة التلبس بالجريمة

بالأرقام.. وظائف لا تصدقها.. عدد ساعات عمل الإناث أعلى من الذكور.. تعرف عليها

بالأرقام.. وظائف لا تصدقها.. عدد ساعات عمل الإناث أعلى من الذكور.. تعرف عليها

شرطى بريطانى يهنئ المسلمين بحلول عيد الفطر بطريقته الخاصة.. فيديو

شرطى بريطانى يهنئ المسلمين بحلول عيد الفطر بطريقته الخاصة.. فيديو

رغم إغراءات ريال مدريد.. كلوب يثق فى استمرار صلاح وماني مع ليفربول

رغم إغراءات ريال مدريد.. كلوب يثق فى استمرار صلاح وماني مع ليفربول

أشهر 30 مجرما فى رمضان.. كيف تحول خط الصعيد لإمام للمصلين؟

أشهر 30 مجرما فى رمضان.. كيف تحول خط الصعيد لإمام للمصلين؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة