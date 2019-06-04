أبطال على أرض الفيروز.. فراج محمد بطل تنبأ بالاستشهاد

كتب أحمد حسنى

دماء طاهرة تأبى أرض الأديان أن تخفيها عن أعين الأبطال، وأنفس ما زالت تحيى عند ربها ترى الجنة بنعيم لم تره أعين بشر.

"أبطال من ذهب" عبارة فصلت من رحم بطولات أبناء القوات المسلحة المصرية، أبطال ضحوا بحياتهم فى سبيل الله وحماية وطنهم، فلم يبخلوا بقرة دم لحماية تراب الوطن فالشرف كل الشرف لدماء روت أرض الأديان حماية من تدنيس أهل النار.

"أبطال على أرض الفيروز" سلسلة حلقات يقدمها "اليوم السابع" خلال شهر رمضان المبارك، تبرز تضحيات وبطولات أبطال القوات المسلحة على أرض سيناء العزيزة، وتبرز الحلقات قصص استشهاد رجال الجيش المصرى فداء للوطن وحمايته من تدنيس وخراب، فكانت دماؤهم حاجزا لحماية المصريين جميعاً.

وفى الحلقة الثالثة عشر نستعرض قصة البطل "فراج محمد"

"سلم على أمى وأنا حاسس إنى مش هرجع"، كانت تلك الكلمات أخر ما تحدث به الشهيد مجند فراج محمد محمود لوالد قبل استشهاده بساعات.

ويروى الأب باكيًا تفاصيل أخر لقاء بينه ونجله الشهيد قائلاً: "صام معى آخر 12 يوم فى شهر رمضان، ثم سافر إلى وحدته ثانى أيام عيد الفطر، وكان بطلًا ويتمنى الشهادة، وشارك فى معظم المداهمات التى تستهدف العناصر الإرهابية حتى يثأر لزملائه الأطهار من الخونة، وقال لى قبل أن يغادر المنزل متجهًا لوحدته "تؤمرنى بحاجة"، وأخذ يقبلنى أنا وأمه وأشقائه بحرارة".

استشهد البطل ابن محافظة المنيا فى الهجوم الإرهابى على مدينة رفح بسيناء.



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الشهيد

