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الأحد، 30 يونيو 2019 04:46 م
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84 شهيدا فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى النصف الأول من 2019

الأحد، 30 يونيو 2019 04:44 م
84 شهيدا فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى النصف الأول من 2019 قوات الاحتلال
أ ش أ

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قال التجمع الوطنى لأسر شهداء فلسطين إن 84 شهيدا ارتقوا برصاص الاحتلال الإسرائيلى، فى النصف الأول من العام 2019.
وأوضح التجمع، فى بيان صحفى اليوم الأحد، أن من بين الشهداء 59 من محافظات غزة، و25 من الضفة، بينهم 8 سيدات و19 طفلا.
ولفت إلى أن من أصغر الشهداء سنا، الشهيد "الجنين" عبد الله أبو عرار، الذى استشهد فى مايو الماضى، فى حى الزيتون بغزة، والشهيد (الجنين) أيمن محمود المدهون، الذي استشهد فى نفس الشهر، فى بيت لاهيا، وأكبر الشهداء سنا، الشهيد عبد الرحيم مصطفى المدهون (61 عاما) من بيت لاهيا.

أشار التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين إلى أن عدد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال منذ بداية العام، بلغ 12 جثمانا، وبذلك يرتفع عدد الجثامين المحتجزة منذ بداية الثورة الفلسطينية المعاصرة إلى 266 شهيدا، معظمها مدفونة بما يسمى مقابر الأرقام في منطقة جسر يعقوب داخل أراضي 48، وبعضها محتجزة في ثلاجات سجون الاحتلال.


إسرائيل

قوات الاحتلال الإسرائيلى

فلسطين

الضفة الغربية

قطاع غزة

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