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ولى العهد السعودى يلتقى رئيس وزراء اليابان بأوساكا بعد انتهاء أعمال قمة العشرين

الأحد، 30 يونيو 2019 06:46 ص
ولى العهد السعودى يلتقى رئيس وزراء اليابان بأوساكا بعد انتهاء أعمال قمة العشرين شينزو أبى وولى العهد السعودى محمد بن سلمان
وكالات الأنباء

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عقد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، الأحد، لقاء مع شينزو آبي، رئيس وزراء اليابان، بعد انتهاء أعمال قمة العشرين في مدينة أوساكا، حسبما ذكرت شبكة العين الإماراتية.

وكان الأمير محمد بن سلمان عقد لقاءات مكثفة، السبت، مع قادة وزعماء الدول المشاركة بقمة العشرين، وذلك على هامش أعمال اليوم الثاني والأخير للقمة.

والتقى الأمير محمد بن سلمان الرئيس جوكو ويدودو رئيس إندونيسيا، على هامش القمة؛ حيث بحثا آفاق تعزيز وتنمية العلاقات بين البلدين، خاصة في المجالات الاستثمارية.

ولى العهد مع رئيس وزراء اليابان
ولى العهد مع رئيس وزراء اليابان

 

كما التقى ولي العهد السعودي الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا، وبحثا خلال اللقاء سبل زيادة الاستثمارات السعودية في جنوب أفريقيا، والتعاون في مجال التصنيع العسكري.

وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها، كانت أهم محاور اللقاء الذي عقده ولي العهد السعودي مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي. 

كما بحث الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو علاقات التعاون بين المملكة والبرازيل، وأهمية تطويرها وتعزيزها في المجالات كافة.

وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باختيار السعودية لاستضافة قمة القادة العشرين 2020، كما أشاد بالجهود التي تبذلها المملكة في محاربة الإرهاب.


ولى العهد السعودى

السعودية

شينزو آبى

أوساكا

محمد بن سلمان

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