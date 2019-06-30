وفاة طفلة الانسولين بسوهاج ونجاة شقيقها عقب الاستجابة للعلاج

ترجع الواقعة عقب استقبال مستشفى طهطا العام طفل وطفلة مصابان بغيبوبه سكر، وتلف في خلايا المخ على إثر قيام كل منهما بحقن الآخر بجرعات من عقار الأنسولين بمنزلهما بناحية قرية جهينة الشرقية، دائرة مركز جهينة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى قادها الرائد أحمد صلاح، رئيس مباحث مركز شرطة جهينة، بوصول الطفلة شيماء ش ح 10سنوات، تلميذه والطفل صابر ش ح، 9 سنوات تلميذ، ويقيمان بناحية جهينة الشرقية، دائرة المركز إلى مستشفى طهطا العام، مصابان "غيبوبة سكرية وتلف فـي خلايا المخ".

وسؤال والدتهما هدى ع ش ع 31 سنة، ربة منزل، أقرت أنه أثناء قيام نجليها باللهو بالمنزل قاما بحقن بعضهما بجرعات الأنسولين الخاصة بجدتهما، مما أدى لاصابتهما ونفت الشبهة الجنائية.

تم نقل الطفل والطفلة إلى إحدى مستشفيات الخاصة للأطفال بمدينة سوهاج وتم وضعهما بالعناية المركزة الطفل إستتجاب للعلاج أما الطفلة تدهورت حالتها الصحية نظرا لعدم الإستجابة للعلاج.

وعلى جانبا أخر كان الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج قد كلف إدارة العلاج الحر بمتابعة حالة الطفلين وشدد على تقديم كافة اوجة الرعاية الطبية العاجلة لهما داخل المستشفى وإعداد تقرير مفصل بالحالة كل ساعة لمحاولة إنقاذهما.