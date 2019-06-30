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وزيرة الصحة من اليابان: مبادرات الرئيس محل إشادة وتقدير دولي واسع

الأحد، 30 يونيو 2019 04:02 ص
وزيرة الصحة من اليابان: مبادرات الرئيس محل إشادة وتقدير دولي واسع زيارة الرئيس لليابان
أوساكا- محمد الجالى

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الجالي
 
أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان،  أن تجربة مصر للارتقاء بصحة المصريين ومبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى للقارة الأفريقية محل إشادة وتقدير دولي واسع وكبير من كافة الدول والمنظمات والهيئات العالمية ويرونها خطوة سباقة تقوم بها الدولة المصرية.

وأضافت وزيرة الصحة في تصريحات للوفد الصحفى في أوساكا ، حيث كانت ضمن الوفد الرسمى المرافق للرئيس بقمة مجموعك العشرين، أن مصر تسعي خلال الفترة الحالية لنقل تجربتها وخبرتها في علاج فيروس "سي " إلى الأشقاء الأفارقة، في إطار الدعم الموجه للدول الأفريقية في مجال الصحة.

 

وأشارت وزيرة الصحة إلى تنفيذ مبادرة الرئيس السيسي لعلاج مليون مواطن أفريقي من فيروس "سي"، وذلك في 7 دول أفريقية خلال الفترة الحالية، وسيتم الدخول في 7 دول أخرى خلال المرحلة المقبلة قبل نهاية شهر أغسطس المقبل.

 

وأضافت  وزيرة الصحة ، أن الدول التي شاركت في اجتماعات مجموعة العشرين باليابان ضمت ضمن وفدها الرسمي وزراء الصحة والمالية ، نظراً لأن أجندة الموضوعات التي بحثتها القمة كانت من بينها ملف التغطية الصحية الشاملة أو التأمين الصحي الشامل التي تقوم به مصر خلال الفترة الحالية  .

 

وقالت إن جودها مع وزير المالية للحديث عن تجربة مصر في التغطية الصحية الشاملة وتمويلها، موضحة  أن مصر خطت خطوات عملية كبيرة في هذا الملف وستبدأ التجربة المصرية في التأمين الصحي خلال ساعات بمحافظة بورسعيد.

 

ولفتت وزيرة الصحة إلي أن الرئيس السيسي التقى على هامش حضوره اجتماعات مجموعة العشرين، رئيس منظمة الصحة العالمية، مؤكدة دعم المنظمة للخطوات المصرية في هذا الشأن بالإضافة إلى دعم المنظمة  لمبادرة مصر للقضاء علي فيروس سي.

 


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وزيرة الصحة فى اليابان

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