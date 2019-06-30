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ننشر شروط شغل وظائف بالإدارة التعليمية والمدرسية والتوجيه الفنى بأسيوط

الأحد، 30 يونيو 2019 10:16 ص
ننشر شروط شغل وظائف بالإدارة التعليمية والمدرسية والتوجيه الفنى بأسيوط مدرسة - أرشيفية
أسيوط ـ محمود عجمي

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسيوط عن حاجتها لشغل بعض الوظائف بالإدارة التعليمية والتوجيه الفنى و الإدارة المدرسية.

ووضعت مديرية التربية والتعليم بأسيوط بعض الشروط العامة لشغل الوظيفة من بينها :

1- استيفاء شروط شغل الوظيفة المزمع النقل إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها والحصول على مؤهل عال تربوى مناسب أو مؤهل عال مناسب، بالإضافة إلى شهادة أو إجازة التأهيل التربوي.

2- الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها أساسيات "التوجيه الفنى - مدير ووكيل إدارة تعليمية - مدير ووكيل مدرسة" من فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين.

3- الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل فى سنتين سابقتين مباشرة على الإعلان.

4- اجتياز برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظائف الشاغرة والمعلن عنها، والتى تقررها الأكاديمية المهنية للمعلمين.

5- ألا يكون محالا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفا عن العمل، وذلك طوال مدة الإحالة أو الوقف.

6- ألا يكون موقعا عليه جزاء الخصم من الأجر أكثر من عشرة أيام أو جزاء أشد من ذلك قبل محو الجزاء الموقع عليه.

7- أن يكون المرشح على رأس العمل وليس معارا أو حاصلا على أجازة بدون مرتب.

- الوظائف الشاغر والمطلوب الإعلان عنها والشروط الخاصة بشغلها.

1- وظائف الادارة التعليمية "مدير ادارة تعليمية - وكيل ادارة تعليمية" ويشترط أن يكون من بين شاغلى وظيفة "معلم أول أ" أو ما يعادلها باقدمية سنتين على الأقل، ومدة شغل الوظيفة عامين قابلة للتجديد.

2- وظائف التوجيه الفنى " موجه مادة دراسية أو نشاط" ويشترط أن يكون من بين شاغلى وظيفة "معلم أول أ" او ما يعادلها.

موجه أول مادة دراسية أو نشاط ، ويشترط أن يكون من بين شاغلى وظيفة "معلم خبير" أو ما يعادلها.

موجه عام مادة دراسية أو نشاط، ويشترط أن يكون من بين شاغلى وظيفة "كبير معلمين" أو ما يعادلها.

 

3- وظائف الادارة المدرسية " مدير ووكيل مدرسة " ابتدائى - اعدادى - ثانوى عام - رسمى - متميز لغات - ثانوى فنى - تربية خاصة" ويشترط للمتقدمين لمدير مدرسة أن يكون الاختيار من وظيفة "معلم أول أ" أو ما يعادلها ، بينما للمتقدمين لوكيل مدرسة أن يكون الاختيار من وظيفة "معلم أولشط أو ما يعادلها.

 

شروط التقدم (1)

شروط التقدم 
 
 
 
شروط التقدم (3)
شروط التقدم 
شروط التقدم (2)
شروط التقدم 

 

 


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