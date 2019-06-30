نقيب المهندسين يناقش مشكلة المعماريين خريجى الفنون الجميلة العاملين بالكويت

كتبت آية دعبس

آثار المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين، مشكلة المهندسين المعماريين خريجى كليات الفنون الجميلة العاملين بدولة الكويت، وقدم المستندات لنقابة المهندسين الكويتية، والتى وعدت بدورها بالعمل على حل الموضوع فى أسرع وقت ممكن.

جاء ذلك، خلال مشاركته فى اجتماع رؤساء الهيئات لاتحاد المهندسين العرب بدولة تونس، وفى نهاية الاجتماع تواصل المهندس هانى ضاحى بالتواصل تليفونيا مع بعض المهندسين المصريين المقيمين بالكويت، وتم التواصل بينهم وبين مسئولى نقابة المهندسين الكويتية، وقد تم الاتفاق على عقد لقاء بينهم فى الكويت 7 يوليو المقبل، لوضع حل لهذه المشكلة.

وكانت قد أعلنت الكويت خلال الفترة الماضية، عن رفضها الاعتراف بخريجى كليات فنون جميلة أقسام العمارة، باعتبارهم مهندسين، ومقيدين بنقابة المهندسين المصرية، الأمر الذى أدى إلى تواصل عدد من المهندسين المصريين مع المهندس هانى ضاحى، النقيب العام، لبحث حل المُشكلة.

كما شهدت فعاليات المؤتمر الدولى للهندسة والأمن الغذائى بإفريقيا، والذى نظمته عمادة المهندسين التونسية، والفيدرالية العالمية للمنظمات الهندسية، تكريم خاص لنقابة المهندسين المصرية من عمادة تونس ووزير الفلاحة" التونسى، بالإضافة إلى تكريم نقابة مهندسين غانا للمهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين المصريين.

وبدوره قام المهندس هانى ضاحى باهداء درع نقابة المهندسين المصرية لكل من وزير الفلاحة التونسى، ورئيس عمادة تونس، وأمين عام اتحاد المهندسين العرب.