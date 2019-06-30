مقتل منسق موسيقى إسرائيلى بالرصاص فى وسط المكسيك

رويترز

قالت السلطات المكسيكية يوم السبت إن مسلحين مجهولين قتلوا بالرصاص منسق الموسيقى الإلكترونية الإسرائيلى رونين دهان المعروف أيضا باسم بيربليكس خلال هجوم على ناد للرقص فى مدينة سان لويس بوتوسى بوسط المكسيك. وقال مكتب النائب العام لولاية سان لويس بوتوسى فى بيان إن مجموعة من الرجال المسلحين دخلوا النادى الواقع فى جنوب المدينة فى ساعة مبكرة من صباح السبت وأطلقوا النار وقتلوا دهان (45 عاما) وأصابوا ثلاثة آخرين.

ولفظ أحد الجرحى أنفاسه الأخيرة متأثرا بجروح فى أحد المستشفيات فيما بعد،ولم يُعرف الدافع وراء الجريمة، وقال مكتب النائب العام إن من المعتقد أن دهان كان يؤدى عرضا فى النادى وتم التعرف عليه من الوثائق التى كانت معه وإنه كان مواطنا إسرائيليا.

وأوضحت صفحة رسمية لدهان على فيسبوك إنه ولد فى فرنسا ونشأ فى إسرائيل ومستقر فى ستوكهولم.