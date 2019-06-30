سوبر كورة
Ads
الأحد، 30 يونيو 2019 07:00 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل منسق موسيقى إسرائيلى بالرصاص فى وسط المكسيك

الأحد، 30 يونيو 2019 06:01 ص
مقتل منسق موسيقى إسرائيلى بالرصاص فى وسط المكسيك الشرطة المكسيكية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت السلطات المكسيكية يوم السبت إن مسلحين مجهولين قتلوا بالرصاص منسق الموسيقى الإلكترونية الإسرائيلى رونين دهان المعروف أيضا باسم بيربليكس خلال هجوم على ناد للرقص فى مدينة سان لويس بوتوسى بوسط المكسيك. وقال مكتب النائب العام لولاية سان لويس بوتوسى فى بيان إن مجموعة من الرجال المسلحين دخلوا النادى الواقع فى جنوب المدينة فى ساعة مبكرة من صباح السبت وأطلقوا النار وقتلوا دهان (45 عاما) وأصابوا ثلاثة آخرين.

ولفظ أحد الجرحى أنفاسه الأخيرة متأثرا بجروح فى أحد المستشفيات فيما بعد،ولم يُعرف الدافع وراء الجريمة، وقال مكتب النائب العام إن من المعتقد أن دهان كان يؤدى عرضا فى النادى وتم التعرف عليه من الوثائق التى كانت معه وإنه كان مواطنا إسرائيليا.

وأوضحت صفحة رسمية لدهان على فيسبوك إنه ولد فى فرنسا ونشأ فى إسرائيل ومستقر فى ستوكهولم.

 


المكسيك

إسرائيل

قتل

جريمة قتل

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

واشنطن: خطوات المكسيك لتقليل عدد المهاجرين العابرين للحدود بدأت تؤتى ثمارها

الجمعة، 28 يونيو 2019 11:32 م

أمريكا فى مرمى داعش الإرهابى..تقرير يكشف خريطة التنظيم لإرسال إرهابيين إلى واشنطن عبر المكسيك..مقاتل سابق يروى خطط تجنيد موظفين داخل شركات أمريكية لإحداث الفوضى..وفراغ الحدود الجنوبية شوكة فى ظهر ترامب ولوبيز

الخميس، 27 يونيو 2019 10:00 م

اعتقال مراهق فى المكسيك بتهمة اختطاف وقتل امرأة

الخميس، 27 يونيو 2019 01:05 م

صور.. مجموعة من طالبى اللجوء بالمكسيك داخل مخيم مؤقت للهجرة

الخميس، 27 يونيو 2019 05:53 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مقتل منسق موسيقى إسرائيلى بالرصاص فى وسط المكسيك

مقتل منسق موسيقى إسرائيلى بالرصاص فى وسط المكسيك

توقعات باكتساح فيلم Lion King لشباك التذاكر بـ 150 مليون دولار

توقعات باكتساح فيلم Lion King لشباك التذاكر بـ 150 مليون دولار

وزيرة الصحة من اليابان: مبادرات الرئيس محل إشادة وتقدير دولي واسع

وزيرة الصحة من اليابان: مبادرات الرئيس محل إشادة وتقدير دولي واسع

السيسي يلتقى رئيس "تويوتا تسوشو".. ويؤكد أهمية اليابان كشريك استراتيجى للقاهرة.. "إيشيرو كاشيتانى" يعلن استطلاع الفرص المتاحة للتوسع فى أنشطة الشركة بمصر.. وتعظيم مشروعاتها بصناعة السيارات والبترول

السيسي يلتقى رئيس "تويوتا تسوشو".. ويؤكد أهمية اليابان كشريك استراتيجى للقاهرة.. "إيشيرو كاشيتانى" يعلن استطلاع الفرص المتاحة للتوسع فى أنشطة الشركة بمصر.. وتعظيم مشروعاتها بصناعة السيارات والبترول

السيسي يلتقى رئيس شركة "تويوتا" اليابانية في مقر إقامته بأوساكا.. صور

السيسي يلتقى رئيس شركة "تويوتا" اليابانية في مقر إقامته بأوساكا.. صور

اكتشاف حفريات لديناصور انقرض قبل 85 مليون عام فى صحراء جنوب البرازيل

اكتشاف حفريات لديناصور انقرض قبل 85 مليون عام فى صحراء جنوب البرازيل

رحيل نيمار إلى برشلونة يكلفه خسارة 12 مليون يورو فى الراتب

رحيل نيمار إلى برشلونة يكلفه خسارة 12 مليون يورو فى الراتب

معجزة ماليزية.. سيدة فى غيبوية منذ ستة أشهر تلد طفلتها سليمة من الأمراض

معجزة ماليزية.. سيدة فى غيبوية منذ ستة أشهر تلد طفلتها سليمة من الأمراض

بدء تطبيق زيادة المعاشات 15% غدا بحد أدنى 150 جنيها

بدء تطبيق زيادة المعاشات 15% غدا بحد أدنى 150 جنيها

ديزنى تسعى لكسر رقمها القياسى بفيلمها The Lion King

ديزنى تسعى لكسر رقمها القياسى بفيلمها The Lion King

"البرادعى و 30 يونيو".. كيف تحول من مؤيدى الثورة الشعبية إلى معادٍ للدولة المصرية؟.. يعترف بحواره مع "دير شبيجل" بنزول أكثر من 20 مليون مصرى بالميادين.. ويهرب خارج مصر ليدافع عن جماعة الإخوان الإرهابية

"البرادعى و 30 يونيو".. كيف تحول من مؤيدى الثورة الشعبية إلى معادٍ للدولة المصرية؟.. يعترف بحواره مع "دير شبيجل" بنزول أكثر من 20 مليون مصرى بالميادين.. ويهرب خارج مصر ليدافع عن جماعة الإخوان الإرهابية

أمم أفريقيا 2019.. تعرف على المنتخبات المرشحة للتأهل كأفضل ثوالث

أمم أفريقيا 2019.. تعرف على المنتخبات المرشحة للتأهل كأفضل ثوالث

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة