مسنة ببنى سويف تطالب أهل الخير بإعادة بناء منزلها قبل انهياره

بنى سويف - أيمن لطفى

"أعيش بمفردى بمنزل من الطوب اللبن، واخشى من انهيار جدرانه".. بهذه الكلمات بدأت السيدة فائزة عمار 71 عاما، أرملة، سرد مأساتها لـ"اليوم السابع"، وقالت:" زوجى كان يعمل باليومية للإنفاق علينا نحن الاثنين، ولم نرزق بأبناء طوال فترة زواجنا، حتى رحل وتركنى وحيدة منذ تسعة عشر عاما واعتمدت من يومها على مساعدات أهل الخير بقرية بنى صالح بمركز الفشن جنوب بنى سويف".

وأضافت: "مرت السنوات وشعرت بآلام فى العظام وذهبت إلى المستشفى المركزى بمدينة الفشن وفحصنى الأطباء وأخبرونى بأننى مصابة بالتهابات حادة فى المفاصل، وحصلت على بعض الأدوية من صيدلية المستشفى والتى تسببت فى التهابات بمعدتى عقب تناولها بأيام، ولم يكن أمامى علاجا آخر.

وتابعت فائزة عمار : مع تقدمى فى العمر بدأت أعانى من خشونة بالركبة جعلتنى لا أقدر على الحركة كثيرا، واعتمدت فى قضاء احتياجاتى على صبى من أقاربى الذى يترد على مسكنى بشكل غير منتظم، وأقضى معظم الوقت وحيدة بين حوائط منزلى القديم الذى يضم حجرتين من الطوب اللبن تظهر بهما المياه الجوفية معظم العام، ويتعاون الجيران معا، فى شراء الرمال وردم الحجرتين لامتصاص المياه، لذلك أرجو من مسؤولى الجمعيات الأهلية وأهل الخير مساعدتى فى إعادة بناء منزلى، خشية انهيار جدرانه فى أى وقت.

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ارملة مسنة تعيش بمفردها



ظهور مياه داخل المنزل



فائزة عمار - أرملة مسنة



