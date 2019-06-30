مسئول أفغانى: الحكومة والمجتمع الدولى سيواصلان محاربة الإرهاب

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كشف عبد الخبير أوتشقون نائب رئيس المجلس الأعلى للسلام بأفغانستان، أن جدولة انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان، فى حال التوصل لاتفاق بين أمريكا وطالبان، سيستغرق ما بين 3 إلى 5 سنوات، منوهًا بأن الانسحاب غير المسؤول يُعتبر أمرًا غير منطقي، وأن الحكومة الأفغانية والمجتمع الدولى سيواصلان الحرب على الإرهاب بعد التوصل إلى اتفاق مع طالبان.

وأشار أوتشقون - فى مقابلة مع وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، اليوم الأحد - إلى أنه إذا تم التوصل لاتفاق فإن الجدول الزمنى لانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان سيستغرق ما بين 3 إلى 5 سنوات، وقد يأخذ فترة زمنية أطول حتى تعم المصالحة والسلام فى أفغانستان، منبها إلى أن "انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان بشكل غير مسؤول لن يكون منطقيًا، لا شعبيًا ولا رسميًا للحكومة الأفغانية".

ونوه أوتشقون، إلى أن حركة طالبان وبعد التوصل للاتفاق ستضطلع بدور إلى جانب القوات الأجنبية والقوات الداخلية لدحر التنظيمات الإرهابية الدولية عن أفغانستان والقضاء عليها كليًا؛ من أجل إحلال السلام والاستقرار فى ربوع أفغانستان والمنطقة.