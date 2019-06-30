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مدينة البعوث بالأزهر للوافدين تعد 3 قاعات لبث مباريات بطولة الأمم الأفريقية

الأحد، 30 يونيو 2019 11:56 ص
مدينة البعوث بالأزهر للوافدين تعد 3 قاعات لبث مباريات بطولة الأمم الأفريقية الطلبة الوافدين خلال متابعة المباريات
كتب لؤى على

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جهزت مدينة البعوث الإسلامية ثلاث قاعات؛ من أجل بثّ مباشر لمباريات بطولة الأمم الأفريقية المُقامة على أرض مصر؛ لكى يشاهدها الطلاب الوافدون حيث أعدَّت مدينة البعوث شاشات عرض كبيرة، وتم تجهيز ثلاث قاعات كبرى، وكذلك إتاحة العرض فى الخارج، مشاركة من مدينة البعوث فى تشجيع هذا الحدث الكبير، ومنح الفرصة للطلاب الوافدين لمشاهدة المباريات.

ويبلغ عدد الطلاب الوافدين الذين يدرسون فى الأزهر الشريف من الوطن العربى نحو 6108 طلاب وطالبات وعدد طلاب قارة آسيا الذين يدرسون بالأزهر نحو 16384 طالبا وطالبة، منهم نحو 536 طالب بالدراسات العليا، وعدد طلاب قارة أفريقيا بالأزهر نحو 4748 طالب وطالبة، وعدد طلاب دولتى أستراليا والأمريكتين نحو 405، وعدد طلاب روسيا والكومنولث 2046 بجميع المراحل، وعدد طلاب دولة تايلاند نحو 2722 طلاب وطالبات، يبلغ عدد طلاب دولة الصين الذين يدرسون فى الأزهر 1705 طالب وطالبة. 


الازهر الشريف

مدينة البعوث الاسلامية

مشيخة الازهر

الطلبة الوافدين

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