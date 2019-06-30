محافظ بنى سويف: حل مشكلة ضعف المياه بـ"صفط راشين" بعد إصلاح عطل فى المحطة

بنى سويف أيمن لطفى

تابع المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف الإجراءات التى قامت بها الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا برئاسة هانى جويلى فى حل مشكلة انقطاع و ضعف المياه بقرىة صفط راشين دائرة المركز.

فقد تقدم الأهالى بشكوى عاجلة لأجهزة المحافظة بسبب ضعف المياه على مدار يومين، والتى تم رفعها للمحافظ عبر منظومة الشكاوى التى يتابعها بشكل شخصى، وتتضمن قنوات تواصل عديدة مع المواطنين.

و أوضح بيان للعلاقات العامة للمحافظة اليوم الأحد أن هانى جويلى رئيس مركز ومدينة ببا شارك لجنة فنية فى فحص آبار محطة مياه صفط وتبين عطل فى احد الآبار الإرتوازية ، وتم إصلاحه، وإعادة ضخ المياه بشكل طبيعى، مشيراً إلى أن مشكلة ضعف المياه بقرى صفط راشين وبنى مؤمنة وابو شربان ستنتهى نهائيا فور الانتهاء من أعمال إنشاء محطة دشطوط على البحر اليوسفى والجارى تنفيذها حاليا و سوف تخدم مركزى سمسطا وببا، والتى وصلت نسبة تنفيذها إلى 60% .

وشدد المحافظ على أهمية أن يتواجد ررياء المدن بين المواطنين، من خلال تفقد الخدمات فى كافة القطاعات لسرعة إيجاد الحلول، مؤكدا على أن معيار نجاح التنفيذيين فى منظومة عمل المحافظة هو القدرة على ايجاد الحلول والبدائل لكل المشكلات التى تواجه المواطن فى كافة مناحى حياته .