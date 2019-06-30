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محافظة القاهرة توافق على دخول أراضى زراعية للحيز العمرانى فى دار السلام وحلوان

الأحد، 30 يونيو 2019 11:51 ص
محافظة القاهرة توافق على دخول أراضى زراعية للحيز العمرانى فى دار السلام وحلوان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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أصدر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة قراراَ بشأن دراسة استنزال الأراضى الزراعية من الحيز الزراعى بجميع أحياء القاهرة خاصة أحياء "المعادى ودار السلام وحلوان"، والسماح للراغبين من أصحاب الشأن التقدم بطلباتهم للحى التابع بدءاَ من أول يوليو، حتى 31/7/2019 .

وأكد اللواء محمد حنفى السكرتير العام والمشرف على اللجنة العليا المشكلة لهذا الغرض، فى بيان اليوم، أنه على الراغبين فى الاستفادة من هذا القرار التقدم بطلباتهم خلال الفترة المحددة وخلال شهر يوليو على أن يتضمن نموذج الطلب عقد الأرض محل الطلب وكذلك خريطة مساحية من " 1 إلى 5000 "، مع إمكانية استكمال باقى المستندات بعد فحص الطلب وهى "كشف تحديد مساحى من هيئة المساحة بموقع الأرض محل العقد المسجل ـ خريطة مساحية من "1 الى 2500 " موقع عليها الأرض معتمدة من هيئة المساحة ـ كشف رسمى من الضرائب العقارية يفيد بأن الأرض من ضمن المكلفات التى تخضع لضريبة الأطيان الزراعية ـ شهادة تصرفات عقارية للأرض محل العقد" .

وأشار السكرتير العام انه تم توجيه رؤساء الأحياء بسرعة الإعلان والتنويه داخل الحى عن كافة التفاصيل والمستندات المطلوبة والأوراق اللازمة للتقدم بطلبات الراغبين من الأفراد او الشركات خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 31/7/2019، وكذلك الإعلان من خلال الصفحة المخصصة للحى .

 


كردون المبانى

البناء على الأراضى الزراعية

دخول الأراضى الزراعية فى المباني

محافظة القاهرة

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