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لطلاب الثانوية العامة.. 10 معلومات عن امتحان اللغة الفرنسية غدا

الأحد، 30 يونيو 2019 03:53 م
لطلاب الثانوية العامة.. 10 معلومات عن امتحان اللغة الفرنسية غدا طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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يؤدى غدا الاثنين طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة الأجنبية الثانية وتشمل اللغة الفرنسية والإيطالية والإسبانية والألمانية والصينية.


ويقدم "اليوم السابع" فى 10 خطوات أبرز المعلومات عن امتحان اللغة الفرنسية باعتباره أكثر اللغات الذى يؤدى فيه أكبر عدد من الطلاب امتحاناتهم:

1- 36 سؤالا تأتى فى الامتحان يتم الإجابة عن 33 جزئية فقط.

2- 12 صفحة عدد كراسة الامتحان.

3- زمن الامتحان ساعتان.

4- 40 درجة على المادة.

5- الامتحان أجزاء منه تأتى من كتاب المدرسة والنماذج الاسترشادية.

6- استخدم القلم الجاف الأزرق للإجابة وعدم استخدام مزيل الكتابة.

7- عند الإجابة عن الأسئلة المقالية، أجب فى المساحة المخصصة للإجابة وفى حالة الحاجة لمساحة أخرى يمكن استكمال الإجابة فى صفحات المسودة مع الإشارة إليها.

8-الإجابة بأكثر من إجابة سوف يتم تقديرها وتصحيحها.

9-ظلل الدائرة ذات الرمز الدال على الإجابة الصحيحة تظليل كاملا لكل سؤال عند الإجابة عن أسئلة الاختيار من متعدد.

 10- فى حالة الأسئلة الموضوعية او الاختيار من متعدد إذا تم التظليل على أكثر من رمز أو تم تكرار الإجابة تعتبر الإجابة خطأ.


التربية والتعليم

امتحان الفرنساوى للثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان اللغة الثانية للثانوية العامة

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