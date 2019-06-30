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قبول طلاب الأزهر بآداب سوهاج بمرحلتي الليسانس والدراسات العليا

الأحد، 30 يونيو 2019 03:42 م
قبول طلاب الأزهر بآداب سوهاج بمرحلتي الليسانس والدراسات العليا الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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أعلن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، أنه ابتداءً من العام الدراسي الجديد 2019/2020، وافق مجلس كلية الاداب علي استئناف قبول طلاب الأزهر بكلية الآداب جامعة سوهاج، بمرحلة الليسانس، وكذلك قبول طلاب الدراسات العليا بمرحلة السنة التمهيدية للماجستير، من الأزهر الشريف ودار العلوم، وكذلك قبول طلاب الدكتوراه من حملة الماجستير من الأزهر ودار العلوم ومعهد الباقوري " الدراسات الإسلامية والعربية " وجاري مخاطبة لجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات للموافقة على ذلك ، وقد تم تعديل لائحة الكلية بهذا الشأن، وسوف يعرض على لجنة القطاع خلال الجلسة القادمة
 
وأوضح عزيز أن هذا القرار جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بأهمية تخريج جيل جديد من الأئمة والدعاة مسلحين بكافة العلوم الشرعية والتربوية والاجتماعية، ويكونوا مؤهلين وعلى المستوى المطلوب لتجديد الخطاب الديني للوصول إلى الوسطية والاستنارة في الدعوة الإسلامية، وعلاج ظاهرة التطرف والإرهاب والفكر الغير مستقيم
 ومن ناحية اخري اشار الدكتور فتوح خليل عميد الكلية إلى أنه تم التوسع في إضافة عدد من البرامج المتميزة بالكلية وبمصروفات خاصة، ومنها برنامج الفئات الخاصة وبرنامج اللغة الإيطالية وبرنامج اللغة العربية لغير الناطقين بها، مضيفا انه يجري  الآن مخاطبة لجان القطاع المختصة بذلك لبدء عملية التسجيل وانطلاق الدراسة ابتداء من العام الدراسي الجديد 2019/2020.
 

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رئيس جامعة سوهاج

طلاب الازهر

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