قاتل أرملة شقيقه بأسيوط: غضب زوجتى لزواجى منها دفعنى لقتلها

وكشف القاتل عن مفاجأت في اعترافاته أمام رجال المباحث، مؤكداً أنه بعد وفاة شقيقه تزوج من زوجته سراً، ولدى علم زوجته بذلك تركت منزل الزوجية واشترطت لعودتها طرد المجنى عليها، فعقد العزم على قتلها ليحتفظ بأبناء شقيقه، فكتم أنفاسها وأودى بحياتها وألقى بجُثتها ببئر الصرف الصحى.

تلقى مركز شرطة القوصية بمديرية أمن أسيوط بلاغاً من أحد المواطنين "مزارع" بغياب أرملة ابنه "ربة منزل" عقب خروجها ولم يتهم أحداً.

وعقب البلاغ تم العثور على جثتها بئر صرف صحى خاص بهم أمام منزلهم، وتم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بأسيوط توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق زوج الضحية، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بجريمته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.