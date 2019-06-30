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قاتل أرملة شقيقه بأسيوط: غضب زوجتى لزواجى منها دفعنى لقتلها

الأحد، 30 يونيو 2019 11:08 ص
قاتل أرملة شقيقه بأسيوط: غضب زوجتى لزواجى منها دفعنى لقتلها قاتل أرملة شقيقه
كتب محمود عبد الراضي

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جريمة قتل بشعة شغلت الرأي العام في محافظة أسيوط، بعد مقتل سيدة وإلقاء جثتها في بئر للصرف الصحي وذلك بعد وفاة زوجها، وكانت المفاجأة بأن القاتل شقيق الزوج المتوفي.

 

وكشف القاتل عن مفاجأت في اعترافاته أمام رجال المباحث، مؤكداً أنه بعد وفاة شقيقه تزوج من زوجته سراً، ولدى علم زوجته بذلك تركت منزل الزوجية واشترطت لعودتها طرد المجنى عليها، فعقد العزم على قتلها ليحتفظ بأبناء شقيقه، فكتم أنفاسها وأودى بحياتها وألقى بجُثتها ببئر الصرف الصحى.

 

تلقى مركز شرطة القوصية بمديرية أمن أسيوط بلاغاً من أحد المواطنين "مزارع" بغياب أرملة ابنه "ربة منزل" عقب خروجها ولم يتهم أحداً.

 

وعقب البلاغ تم العثور على جثتها بئر صرف صحى خاص بهم أمام منزلهم، وتم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بأسيوط توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق زوج الضحية، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بجريمته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


جرائم قتل

قتل زوجة شقيقه

الزواج السري

جرائم القتل

جريمة فى أسيوط

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