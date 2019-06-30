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فرحة كبيرة بعد الهدفين فى الشوط الأول للمنتخب فى مباراته بالبطولة الأفريقية

الأحد، 30 يونيو 2019 10:10 م
فرحة كبيرة بعد الهدفين فى الشوط الأول للمنتخب فى مباراته بالبطولة الأفريقية فرحه أهالى أسيوط
أسيوط _ هيثم البدري وضحا صالح

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اشتعلت المقاهي،والكافيهات بمحافظة أسيوط بالأفراح، والهتاف بعد أهداف الشوط الأول ، وإحراز محمد صلاح ، والمحمدى في المباراة الثالثة  للمنتخب المصري  فى البطولة الأفريقية أمام  أوغندا.  
 
ومن جهته قال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، إنه تم نشر سيارات للحماية المدنية والإسعاف وعيادات متنقلة بالطاقم الطبى والأدوية ومستلزمات الطوارىء بجميع أماكن عرض المباريات التى سيتم بثها بشكل مجاني للمواطنين عبر شاشات عملاقة بـ 50 مركز شباب ونادى رياضى على مستوى قرى ومراكز المحافظة متمنيا الفوز للمنتخب الوطنى في مباراته الثالثة اليوم لإسعاد الجماهير المصرية  .
 
يذكر أن مواقع العرض تشمل استاذ أسيوط الرياضي ونوادي (أسيوط الرياضي، الشبان المسلمين، أبوتيج الرياضي ، البداري الرياضي ، القوصية الرياضي ، أبنوب الرياضي ، ديروط الرياضي ، الغنايم الرياضي ، ساحل سليم الرياضي) ومراكز شباب (ناصر بالوليدية ، درنكه ، دير درنكه ، ريفا ، موشا ، منقباد ، بني حسين ، مسرع ، سلام ، بني غالب ، المطيعة ، أبوتيج ،  النخيلة ، دوينة ، العقال البحري ، النووارة قبلي ، القوصية ، الشيخ نجيب ، فزارة ، صدفا ، الدوير ، الوعاضلة ، ديروط الشريف ، صنبو ، جرف سرحان ، الفتح ، الوسطي ، بني مر ، ساحل سليم ، الغنايم ، حي بحري الغنايم ، دير الجنادلة ، حي السلام ، حجدم ،  بنى عدي البحرية، بني عدي أولاد عليو ، نزة قرار ، أبنوب ، كوم أبو شيل ، بني محمديات) .
 
 
 
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مباراة مصر

فريق اوغندا

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