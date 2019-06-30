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غدا.. طلاب الثانوية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية

الأحد، 30 يونيو 2019 09:55 ص
غدا.. طلاب الثانوية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتب ــ محمود طه حسين

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يؤدى طلاب الثانوية العامة، غدا الاثنين، فى آخر أيام امتحانات الثانوية العامة لطلاب شعبة العلمى علوم والشعبة الأدبية، امتحان اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

ويؤدى الامتحان قرابة 650 ألف طالب فى الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، وتشمل اللغة الفرنسية والألمانية والإسبانية والإيطالية والصينية".

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ 650 ألف طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغ عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.

 


امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للثانوية العامة 2019

امتحان مادة التفاضل والتكامل 2019

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