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عروض مجانية للمصريين والعرب بالصوت والضوء بمعابد الكرنك بمناسبة ذكرى 30 يونيو

الأحد، 30 يونيو 2019 10:02 ص
عروض مجانية للمصريين والعرب بالصوت والضوء بمعابد الكرنك بمناسبة ذكرى 30 يونيو عروض الصوت والضوء بمنطقة الكرنك
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن حاتم الصغير المشرف العام على عروض الصوت والضوء بمنطقة الكرنك، عن تقديم عرض مجاني بمعابد الكرنك للمواطنين المصريين والأشقاء العرب والأجانب المقيمين، اليوم الأحد، بمناسبة العيد السادس لثورة 30/6، حيث إن العرض باللغة العربية، وسيكون فى تمام الساعة التاسعة مساء ولمدة ساعة، ويشمل كل الفئات والأعمار، وتصل القدرة الاستيعابية للعرض نحو 1500 شخص.
 
ومن جانبه، أوضح المستشار سامح سعد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصوت والضوء والسينما، أنه فى إطار المشاركة المجتمعية لشركة مصر للصوت والضوء والسينما، أقامت الشركة عروضاً مجانية بمعابد الكرنك فى عيد الأقصر القومى، ويوم اليتيم واليوم العالمى لذوى الإعاقة، وأعياد تحرير سيناء وليلة رأس السنة.
 
 

محافظه الاقصر

عروض الصوت والضوء

ذكري ثورة 30 يونيو

الصوت والضوء

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