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ضبط 4065 هاربا من أحكام وتحصيل 93555 غرامات فى حملة أمنية بالغربية

الأحد، 30 يونيو 2019 06:01 ص
ضبط 4065 هاربا من أحكام وتحصيل 93555 غرامات فى حملة أمنية بالغربية مديرية أمن الغربية
الغربية ــ عادل ضرة

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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

أسفرت جهود الحملة المكبرة، عن ضبط 4056 متهما، منهم   1124 حكما جزئيا، و 142 حكم مستأنف، 2748 حكم غرامات، 44 حكم مخالفات، و7 متهمين هاربين من جناياتكما تم تحصيل 93 ألفا 555 جنيهات غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.

 

 


اخبار المحافظات

مدير امن الغربية

مدير المباحث الجنائية

حملة أمنية مكبرة

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